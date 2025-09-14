Марія Магамедрасулова у коментарі "Українській правді" розповіла, що її батька Сентябра Магамедрасулова перед засіданням, яке мало відбутися 8 вересня в Київському апеляційному суді, приблизно 6 – 8 людей у формі завели в кімнату, наказали роздягнутися догола та почали перевіряти за допомогою різних приладів, передає 24 Канал.

Що відомо про інцидент із роздяганням догола батька детектива НАБУ?

За словами жінки, це робилося для того, аби принизити її батька та морально знищити брата, який точно дізнається про цей випадок. Магамедрасулова зауважила, що 65-річний батько не одразу розповів їй про те, що сталося під час перевірки. Чоловік заявив, що після такого стресу більше не піде на суд.

У коментарі "Громадському" у суді заявили, що під час судового засідання Сентябр Магомедрасулов не скаржився на неправомірні дії під час конвоювання.

Водночас там наголосили, що передали інформацію щодо можливого приниження людської гідності та порушення прав людини стосовно Магомедрасулова прокурору та до Київської міської прокуратури.

У суді додали, що судове засідання 8 вересня відбулось за участі Сентябра Магомедрасулова та надалі було відкладене на 17 вересня.

Що відомо про справу Магамедрасулових?