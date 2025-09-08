Окрім співробітника НАБУ до неї входило ще троє осіб, викриття яких відбулось раніше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

Що відомо про справу "крота" ФСБ?

За даними СБУ, всі агенти чудово розумілися на заходах конспірації, мали допуск до державної таємниці та документів з обмеженим доступом. Злочинну діяльність агентів курував співробітник 1 служби департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Росії Ігор Єгоров.

Він почав формувати свою агентурну мережу ще з 2009 року, коли неодноразово відвідував Україну в рамках міжвідомчої взаємодії між спецслужбами двох країн.

Першим з поплічників Єгорова, якого СБУ затримала у 2020 році, був генерал-майор Служби безпеки Валерій Шайтанов. За вказівкою Єгорова, Шайтанов планував низку терактів на території України та вбивство відомого військового добровольця. Окрім цього, він також збирав і передавав до Росії відомості про проведення таємних операцій в районі АТО.

Після затримання генерал-майора і ретельного дослідження усіх наявних матеріалів СБУ встановила ще одного агента Єгорова – Дмитра Іванцова, який є колишнім заступником керівника охорони Януковича.

У лютому 2014 року Іванцов допомагав президенту-втікачу перебратися до Росії, тоді як сам залишився у Криму та вступив до лав окупантів. Наразі він переховується на тимчасово окупованому півострові і є резидентом ФСБ, серед його завдань – координація підривної діяльності інших російських агентів в Україні.

Попри великий арсенал конспіративних заходів, які використовувала агентурна мережа Єгорова – Іванцова, у 2024 році Служба безпеки викрила ще одного учасника їхнього осередку. Ним виявився військовослужбовець Національної гвардії.

Встановлено, що цей фігурант декілька років передавав Іванцову дані щодо українських активістів, високопосадовців, військовополонених та інформацію щодо наслідків обстрілів на території України.

Згодом СБУ встановила, що іще один агент Єгорова – Іванцова є колишнім співробітником МВС. На час затримання він працював у НАБУ. За матеріалами справи, цього посадовця Бюро росіяни завербували ще у 2012 році.



Схема агентурної мережі ФСБ / Інфографіка СБУ

Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога. Це, зокрема, підтверджується законспірованим листуванням, яке фігуранти відновили буквально через три дні після фейкового референдуму про "приєднання" Криму до Росії.

За матеріалами справи, чинному співробітнику НАБУ інкримінується здійснення понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. Серед іншого, "кріт" також збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких Росія планувала вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції.

Після ґрунтовного документування злочинів, СБУ та Офіс Генпрокурора затримали його, а також вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді та несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинених особою, яка має право доступу до неї. Йому обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Варто зазначити, що інший агент мережі Єгорова – Іванцова – генерал-майор Валерій Шайтанов уже отримав тюремний строк у вигляді 12 років за ґратами. Тоді як посадовець Нацгвардії наразі перебуває під вартою. Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генпрокурора триває.

У СБУ наголошують, що це кримінальне провадження стосується окремого співробітника НАБУ та не стосується ефективної роботи Бюро як державної установи України в цілому.

Справа "крота" ФСБ у лавах НАБУ: коротко про головне