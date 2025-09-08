Кроме сотрудника НАБУ в нее входило еще три человека, разоблачение которых состоялось ранее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Смотрите также Подозревают в государственной измене: СБУ задержала и арестовала нардепа от ОПЗЖ

Что известно о деле "крота" ФСБ?

По данным СБУ, все агенты прекрасно разбирались в мерах конспирации, имели допуск к государственной тайне и документам с ограниченным доступом. Преступную деятельность агентов курировал сотрудник 1 службы департамента контрразведывательных операций ФСБ России Игорь Егоров.

Он начал формировать свою агентурную сеть еще с 2009 года, когда неоднократно посещал Украину в рамках межведомственного взаимодействия между спецслужбами двух стран.

Первым из приспешников Егорова, которого СБУ задержала в 2020 году, был генерал-майор Службы безопасности Валерий Шайтанов. По указанию Егорова, Шайтанов планировал ряд терактов на территории Украины и убийство известного военного добровольца. Кроме этого, он также собирал и передавал в Россию сведения о проведении тайных операций в районе АТО.

После задержания генерал-майора и тщательного исследования всех имеющихся материалов СБУ установила еще одного агента Егорова – Дмитрия Иванцова, который является бывшим заместителем руководителя охраны Януковича.

В феврале 2014 года Иванцов помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, тогда как сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов. Сейчас он скрывается на временно оккупированном полуострове и является резидентом ФСБ, среди его задач – координация подрывной деятельности других российских агентов в Украине.

Несмотря на большой арсенал конспиративных мероприятий, которые использовала агентурная сеть Егорова – Иванцова, в 2024 году Служба безопасности разоблачила еще одного участника их ячейки. Им оказался военнослужащий Национальной гвардии.

Установлено, что этот фигурант несколько лет передавал Иванцову данные об украинских активистах, чиновниках, военнопленных и информацию о последствиях обстрелов на территории Украины.

Впоследствии СБУ установила, что еще один агент Егорова – Иванцова является бывшим сотрудником МВД. На момент задержания он работал в НАБУ. По материалам дела, этого чиновника Бюро россияне завербовали еще в 2012 году.



Схема агентурной сети ФСБ / Инфографика СБУ

Предоставлять Иванцову нужную информацию он продолжил и после 2014 года, когда соратник Януковича открыто перешел на сторону врага. Это, в частности, подтверждается законспирированной перепиской, которую фигуранты восстановили буквально через три дня после фейкового референдума о "присоединении" Крыма к России.

По материалам дела, действующему сотруднику НАБУ инкриминируется осуществление более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича. Среди прочего, "крот" также собирал для ФСБ установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых Россия планировала вербовочные мероприятия и специальные информационные операции.

После основательного документирования преступлений, СБУ и Офис Генпрокурора задержали его, а также изъяли телефон и компьютерную технику, которые он использовал для контактов с куратором.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене и несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенных лицом, которое имеет право доступа к ней. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Стоит отметить, что другой агент сети Егорова – Иванцова – генерал-майор Валерий Шайтанов уже получил тюремный срок в виде 12 лет за решеткой. Тогда как чиновник Нацгвардии сейчас находится под стражей. Досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса генпрокурора продолжается.

В СБУ отмечают, что это уголовное производство касается отдельного сотрудника НАБУ и не касается эффективной работы Бюро как государственного учреждения Украины в целом.

Дело "крота" ФСБ в рядах НАБУ: коротко о главном