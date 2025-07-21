Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.

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Что известно о задержании "крота" ФСБ в НАБУ?

В СБУ рассказали, что в Киеве был задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который, работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы.

Как установило расследование, подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в Крыму и вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ,

– говорится в сообщении.

Служба безопасности задокументировала не менее 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом бывшему заместителю руководителя охраны Януковича со стороны фигуранта.

Среди прочего, "крот" собирал для ФСБ установочные данные украинских силовиков и других граждан, против которых враг планировал теракты и специальные информационные операции.

"Чтобы получить персональную информацию о потенциальных "целях", фигурант использовал закрытые базы данных правоохранительных органов Украины. За каждое выполненное задание агент получал от куратора деньги, которые поступали на его банковскую карточку", – объяснили в СБУ.

СБУ и Офис генпрокурора задержали предателя в НАБУ, которого курировало ФСБ / Фото СБУ

Там также подчеркнули, что ранее сообщали руководству НАБУ о возможных рисках в отношении указанного сотрудника. Впрочем, руководство ведомства не приняло никаких мер реагирования, а фигурант после этого продолжил работу на занимаемой должности и пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности.

В дальнейшем, после основательного документирования преступлений "крота", СБУ и ОГП задержали его. У него изъят телефон и компьютерная техника, которые он использовал для контактов с куратором,

– отметили в СБУ.

Сейчас агенту врага сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена ;

; несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

К слову, ранее в СБУ сообщали, что вместе с ОГП задержали одного из руководителей детективов НАБУ – Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в ведении бизнеса с Россией.