Мария Магамедрасулова в комментарии "Украинской правде" рассказала, что ее отца Сентябра Магамедрасулова перед заседанием, которое должно было состояться 8 сентября в Киевском апелляционном суде, примерно 6 – 8 человек в форме завели в комнату, приказали раздеться догола и начали проверять с помощью различных приборов, передает 24 Канал.
Что известно об инциденте с раздеванием догола отца детектива НАБУ?
По словам женщины, это делалось для того, чтобы унизить ее отца и морально уничтожить брата, который точно узнает об этом случае. Магамедрасулова заметила, что 65-летний отец не сразу рассказал ей о том, что произошло во время проверки. Мужчина заявил, что после такого стресса больше не пойдет на суд.
В комментарии "Громадському" в суде заявили, что во время судебного заседания Сентябр Магомедрасулов не жаловался на неправомерные действия во время конвоирования.
В то же время там отметили, что передали информацию о возможном унижении человеческого достоинства и нарушении прав человека в отношении Магомедрасулова прокурору и в Киевскую городскую прокуратуру.
В суде добавили, что судебное заседание 8 сентября состоялось с участием Сентябра Магомедрасулова и в дальнейшем было отложено на 17 сентября.
Что известно о деле Магамедрасуловых?
- Руслан Магамедрасулов координировал деятельность НАБУ в прифронтовых Днепропетровской и Запорожской областях.
- В июле СБУ задержала Магамедрасулова. Его подозревают в связях с представителями страны-агрессора.
- Правоохранители заявляют, что детектив НАБУ якобы помогал отцу продавать техническую коноплю в российском Дагестане.
- Отец детектива – Сентябр Магамедрасулов - имеет гражданство России. Однако чиновник НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.
- 22 июля суд отправил Магамедрасулова и его отца под стражу без права внесения залога. А в сентябре обоим продлили меру пресечения до 21 октября.