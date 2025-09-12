По решению суда, детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова оставили под стражей до 21 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Общественного.
К теме Очень ожесточенная борьба, – военный эксперт о конфликте СБУ и антикоррупционных органов
Что известно о деле Руслана Магомедрасулова?
Отмечается, что заседание откладывали, поскольку прокуратура поздно сообщила адвокатам Магомедрасулова о слушании дела.
В свою очередь прокуроры настаивали на продлении ареста, утверждая, что Магомедрасулов может сбежать за границу, уклоняться от следствия или оказывать давление на свидетелей.
Обратите внимание! Служба безопасности предоставила аудиозапись, на которой якобы зафиксирован разговор Руслана с отцом о продаже определенной продукции в Дагестан, а также переписка, подтверждающая намерения торговать с Россией.
Магомедрасулов отрицает контекст записи, утверждая, что его могли отредактировать, и отметил, что речь шла не о Дагестане. Он также заявил, что во время задержания к нему применяли силу.
Адвокаты чиновника предположили, что на записи вероятно упоминался Узбекистан, а не Дагестан. Они отметили, что в переписке речь шла о льготной программе по продаже конопли, которая существует в Узбекистане, но не в Дагестане.
Компания, которой якобы планировали продать коноплю, связана с детской реабилитационной клиникой, тогда как упомянутая прокурорами дагестанская фирма с 2023 года находится под следствием в России и фактически не действует.
Что этому предшествовало?
- В четверг, 11 сентября, суд также продлил меру пресечения для отца Руслана, Сентября Магомедрасулова, обязав обеспечить ему медицинскую помощь из-за проблем с сердцем.
- Магомедрасуловых подозревают в незаконной коммерческой деятельности с Россией, в частности в планировании поставок семян конопли в Дагестан.
- Руководитель СБУ Василий Малюк сообщил о его связи с Россией, ссылаясь на аудиозаписи, где мать Магомедрасулова выражает поддержку действиям Владимира Путина.
- Магомедрасулов отвечал за координацию работы НАБУ в Днепропетровской и Запорожской областях и был близким соратником Христенко, которого связывают с деятельностью "антимайдана" и "титушек".
- 6 сентября задержали и нардепа от запрещенной ОПЗЖ Федора Христенко. Считается, что он влиял на детективов НАБУ и выполнял задачи врага из-за рубежа после начала полномасштабного вторжения.