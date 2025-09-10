Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала назвал эту ситуацию ужасной. По его словам, такие факты только ослабляют Украину.

Другого пути нет

Каждая из сторон должна помнить, что работает в условиях полномасштабного вторжения. Такие действия ослабляют наше государство, а если это произойдет, то не будет ни НАБУ, ни САП, ни СБУ.

К сожалению, действительно есть конфликт между силовыми структурами. Его выносят в медиа для того, чтобы формировать общественное мнение относительно этого. Всем известно, что есть разные СМИ, которые действуют в разных интересах, поэтому переплетение влияний очень много.

То, что гражданственность наблюдает за тем, что происходит, свидетельствует об очень ожесточенной борьбе., Но позиция может быть только одна – силовики должны сесть и разобраться в этой ситуации, выяснить все проблемные вопросы,

– сказал Дмитрий Жмайло.

Российская пропаганда уже распространяет новости об этом противостоянии, хочет разделить украинцев на 2 лагеря. Конечно, все это работает против нашего государства, ведь сейчас есть значительно более важные дела.

"У многих людей есть большой соблазн заниматься выборами, также есть проблемы с мобилизацией. Мы в очень тяжелом и критическом моменте, ведь видим как меняется мир. Украина остается без американской помощи, но пытается выдержать", – отметил Дмитрий Жмайло.

Поэтому надо отказаться от действий, которые дискредитируют и ослабляют наше государство. Стороны следует призвать к разуму и решению проблем. Ведь это противостояние не может быть рычагом влияния или давления на высшее военно-политическое руководство.

"Другого пути здесь нет. Я не думаю, что это такая огромная проблема, которую нельзя решить. Скорее всего, на этом этапе просто нет желания людей, которые эти дела разгоняют", – подытожил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

