Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала назвал эту ситуацию ужасной. По его словам, такие факты только ослабляют Украину.
Другого пути нет
Каждая из сторон должна помнить, что работает в условиях полномасштабного вторжения. Такие действия ослабляют наше государство, а если это произойдет, то не будет ни НАБУ, ни САП, ни СБУ.
К сожалению, действительно есть конфликт между силовыми структурами. Его выносят в медиа для того, чтобы формировать общественное мнение относительно этого. Всем известно, что есть разные СМИ, которые действуют в разных интересах, поэтому переплетение влияний очень много.
То, что гражданственность наблюдает за тем, что происходит, свидетельствует об очень ожесточенной борьбе., Но позиция может быть только одна – силовики должны сесть и разобраться в этой ситуации, выяснить все проблемные вопросы,
– сказал Дмитрий Жмайло.
Российская пропаганда уже распространяет новости об этом противостоянии, хочет разделить украинцев на 2 лагеря. Конечно, все это работает против нашего государства, ведь сейчас есть значительно более важные дела.
"У многих людей есть большой соблазн заниматься выборами, также есть проблемы с мобилизацией. Мы в очень тяжелом и критическом моменте, ведь видим как меняется мир. Украина остается без американской помощи, но пытается выдержать", – отметил Дмитрий Жмайло.
Поэтому надо отказаться от действий, которые дискредитируют и ослабляют наше государство. Стороны следует призвать к разуму и решению проблем. Ведь это противостояние не может быть рычагом влияния или давления на высшее военно-политическое руководство.
"Другого пути здесь нет. Я не думаю, что это такая огромная проблема, которую нельзя решить. Скорее всего, на этом этапе просто нет желания людей, которые эти дела разгоняют", – подытожил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Что известно о конфликте НАБУ с СБУ?
- Это противостояние нарастало уже давно. Еще в июле 2025 года СБУ задержала детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, которого обвинили в сотрудничестве с россиянами. В антикоррупционном бюро заявили, что во время расследования сотрудники СБУ ошиблись.
- Впоследствии стало известно, что НАБУ и САП объявили подозрение Илье Витюку – бригадному генералу СБУ. Он якобы не задекларировал жилье, поэтому его подозревают в незаконном обогащении. Служба безопасности назвала это ответом НАБУ и САП за аресты их работников.
- В начале сентября в Украину из ОАЭ вернули депутата от ОПЗЖ Федора Христенко, который якобы должен свидетельствовать против детективов НАБУ. В СМИ назвали это давлением на антикоррупционные органы. Договоренности о возвращении Христенко проходили на самом высоком уровне.