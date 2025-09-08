Стремительное задержание народного депутата от ОПЗЖ Христенко, который якобы имел влияние, в частности, на Магамедрасулова, может свидетельствовать об усилении конфликта между СБУ и НАБУ. Глава общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив в эфире 24 Канала объяснила детали этой ситуации.

Почему так быстро вернули Христенко?

Федорив обратила внимание на то, с какой скоростью "достали" Христенко из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако ряд других народных депутатов, которых разыскивают правоохранительные органы, по магическому взмаху руки не появились в Украине.

В то же время в издании "Зеркало недели" пишут, что возвращение депутата-беглеца в Киев произошло при содействии высшего руководства Украины.

Действительно есть вопрос, чего так жжет это дело. Когда понимаем, что представитель антикоррупционных органов мог расследовать дело Леонида Миндича, человека, приближенного к президенту и "95 кварталу", то выглядит подозрительно быстрым возвращение депутата с ОПЗЖ в Украину,

– подчеркнула председатель общественной инициативы "Игла".

Христенко, по ее мнению, привезли, вероятно, для того, чтобы он дал показания. Возможно, по договоренностям со спецслужбами он должен что-то рассказать, что повлияет на ход дела с детективом НАБУ.

Она напомнила, что Христенко не просто задержали при пересечении границы. Он выехал из Украины 14 февраля 2022 года – то есть у него все сложилось перед началом полномасштабным вторжением. А в нужное время его вернули – без экстрадиции и, по ее словам, по политическим договоренностям.

В чем подозревают Магамедрасулова?

В то же время 9 августа суд рассмотрит апелляцию на содержание под стражей детектива НАБУ Магамедрасулова. Также НАБУ и САП считают, что СБУ и Офис Генпрокурора предоставили недостаточно доказательств его связи с Россией.

К слову. По ходатайству прокуроров суд отправил руководителя подразделения НАБУ Магамедрасулова под стражу до 16 сентября без права внесения залога. Его защита заявила, что это постановление является незаконным и подала апелляцию.

Федорив отметила, что суд должен был рассмотреть эти доказательства, потому что просто так они будут просить принять меру пресечения в отношении детектива НАБУ.

Его обвиняли в том, что он якобы помогал своему отцу – гражданину России и предпринимателю – вести незаконную торговлю со страной-агрессором.

Я видела возмущение Магамедрасулова, который говорил о том, что в первые дни войны помогал защищать Киев и потом был на других направлениях. Поэтому эти обвинения он считает абсурдными,

– подчеркнула Ирина Федорив.

Поэтому, добавила она, в этом деле больше вопросов, чем ответов, и всем нужно следить за ходом его в суде.

