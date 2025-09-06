Об этом сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал.

Как Христенко оказался в Украине?

По данным СМИ, Федора Христенко, которого 6 сентября задержала СБУ, не экстрадировали, а просто передали из ОАЭ. Такое развитие событий стало возможным благодаря договоренностям лиц самого высокого политического уровне.

Как передает издание, переговоры вел министр обороны Рустем Умеров по поручению президента Владимира Зеленского. За нардепом выезжал заместитель председателя СБУ Александр Поклад, после чего депутат "добровольно" решил вернуться.

По информации источников медиа, Христенко может свидетельствовать против детектива НАБУ. Ранее руководитель САП Александр Клименко сообщал изданию о давлении СБУ на "отдельных лиц", чтобы они давали показания относительно "российских влияний в НАБУ".

Перед этим директор НАБУ Семен Кривонос в интервью "Интерфакс-Украина" предупредил о риске новых посягательств на независимость антикоррупционных органов, в частности обысков и подозрений.

Что известно о деле и задержании Христенко?