Что известно о розыске Христенко?

В розыскной карточке указано, что Христенко исчез 21 июля и находится в розыске за сокрытие от органов досудебного расследования.

В отношении нардепа должны применить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в СБУ сообщали, что Христенко является агентом ФСБ, который отвечал за ссылки российского влияния на НАБУ. Его завербовали еще во времена Януковича.

Во время Революции Достоинства парламентарий действовал в интересах российских спецслужб. В частности, для организации "Антимайдана" он использовал подконтрольных ему частных перевозчиков, чтобы перевозить "титушек".

После начала полномасштабного вторжения Христенко покинул Украину и находится за рубежом, откуда продолжает влиять на деятельность НАБУ через тесные связи с частью его руководства.