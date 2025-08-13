Повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ України.

Що відомо про розшук Христенка?

У розшуковій картці вказано, що Христенко зник 21 липня та перебуває в розшуку за переховування від органів досудового розслідування.

Щодо нардепа мають застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомляли, що Христенко є агентом ФСБ, який відповідав за посилання російського впливу на НАБУ. Його завербували ще за часів Януковича.

Під час Революції Гідності парламентар діяв в інтересах російських спецслужб. Зокрема, для організації "Антимайдану" він використав підконтрольних йому приватних перевізників, щоб перевозити "тітушок".

Після початку повномасштабного вторгнення Христенко залишив Україну та перебуває за кордоном, звідки продовжує впливати на діяльність НАБУ через тісні зв’язки з частиною його керівництва.