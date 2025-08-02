А за вказівкою міністра МВС уже було розпочато службове розслідування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ігоря Клименка.

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Як планують боротися із корупцією у Національній гвардії?

Міністр МВС України повідомив, що у Національній гвардії впроваджують "системні запобіжники", аби унеможливити зловживання зсередини.

Мова про новостворене Управління контролю за службовою (бойовою) діяльністю. Воно працюватиме за принципом внутрішньої безпеки, незалежно та професійно, і вже формується команда з фахівців, які пройшли відбір за критеріями доброчесності й професійної придатності,

– повідомив Ігор Клименко.

Нагадаємо, що схема закупівлі БпЛА та РЕБ полягала в укладанні державних контрактів із постачальниками за завідомо завищеними цінами.

У НАБУ та САП розповіли, що до 30% від суми цих махінацій учасники отримували назад як неправомірну вигоду.