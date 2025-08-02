Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Зеленського.

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Кого викрили на хабарях?

Президент не назвав прізвища, проте вказав посади корупціонерів.

Були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії України,

– написав Зеленський.

Він подякував антикорупційним органам за роботу. Директор НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко доповіли Зеленському.

"Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок. Важливо, що антикорупційні інституції працюють незалежно, а ухвалений у четвер закон гарантує їм усі можливості для реальної боротьби з корупцією", – підкреслив лідер держави.

Окрім цього, НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ.