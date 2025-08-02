Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю очільника ГУР.
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ГУР повернуло Чернишова?
Буданов не відповів на це питання прямо.
Я скажу так. Все, що робимо ми, – в прийнятті цих рішень я виходжу з парадигми державника. Все, що добре для держави, ми будемо робити. Все, що несе зло для держави, – ні. Тоді є нормативно-правові акти, законодавство і так далі,
– сказав Кирило Буданов.
Олексія Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Справу вело НАБУ, та зараз її могли призупинити через ситуацію довкола антикорупційних органів.
З останніх новин – ексвіцепрем'єр міг оформити на посади НАК "Нафтогаз Україна" охорону та домашній персонал, коли очолював підприємство.