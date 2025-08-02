Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы ГУР.

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ГУР вернуло Чернышова?

Буданов не ответил на этот вопрос прямо.

Я скажу так. Все, что делаем мы, – в принятии этих решений я исхожу из парадигмы государственника. Все, что хорошо для государства, мы будем делать. Все, что несет зло для государства, – нет. Тогда есть нормативно-правовые акты, законодательство и так далее,

– сказал Кирилл Буданов.

Алексея Чернышова подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Дело вело НАБУ, но сейчас его могли приостановить из-за ситуации вокруг антикоррупционных органов.

Из последних новостей – экс-вице-премьер мог оформить на должности НАК "Нафтогаз Украины" охрану и домашний персонал, когда возглавлял предприятие.