НАБУ та САП висунули обвинувачення в корупції чинному топпосадовцю в статусі віцепрем'єр-міністра. Олексію Чернишову закидають зловживання службовим становищем та отримання хабаря в особливо великому розмірі. 27 червня йому призначили заставу в розмірі 120 мільйонів гривень. У НАБУ стверджують, що нібито дії Чернишова завдали шкоди державі на 1 мільярд гривень.

Та вже 2 липня його не відсторонили від посади віцепремʼєра та міністра національної єдності – таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд.

Хто такий Олексій Чернишов, який політичний і кар'єрний шлях пройшов, що про нього взагалі відомо та в чому підозрюють – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Біографія Чернишова: родина, молоді роки та освіта

Олексій Чернишов народився в Харкові 4 вересня 1977 року в родині інженера заводу "Хартрон", який у радянські часи був важливою частиною космічної програми СРСР.

У Харкові Олексій провів дитинство та молоді роки. Він був одним із перших випус

У 1999 році Чернишов закінчив факультет "Бізнес-управління" та отримав диплом фахівця широкого профілю у галузі "економіка підприємства".

Цікаво, що Чернишов вчився паралельно в престижній харківській ЮрАкадемії (вона ж – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) та робив перші кроки в бізнесі.

У 1998 році молодий фахівець почав працювати менеджером проєктів у всесвітньо відомій компанії Westinghouse Electric Company, яка робила спроби закріпитися на українському ринку, а допомагав американцям у цьому батько Олексія Чернишова – Михайло. Нині він залишається керівником цього бізнесу, який має назву "Вестрон", компанія виникла внаслідок поєднання назв американських атомників Westinghouse і "Хартрон" – провідного українського заводу, що опікується виробництвом ракет і двигунів.

Нині концерн "Вестрон" – впливовий гравець на ринку технічних рішень та автоматизованих систем для АЕС.

Згодом Чернишов-молодший перейшов до німецької компанії Telesens, а згодом знайшов партнерів, щоб викупити її український філіал.



Олексій Чернишов / Фото з соцмереж

Під крилом Фельдмана

Далі кар'єрний шлях Олексія Чернишова пролягав на ринок нерухомості та будівельний бізнес. У 2000-х Чернишов став обличчям харківської компанії АВЕК. Ця компанія належала дуже впливовому у Харкові Олександру Фельдману. Вона опікувалася будівництвом торгових центрів, зокрема візитівкою та іконою слобожанського бізнесу – ринком "Барабашово".

Олександр Фельдман – власник ринку "Барабашово" та ще численних бізнесів у Харкові – відомий меценат і благодійник, а ще – колишній "регіонал", який голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Цікаво, що Чернишов був 8 років оформлений як помічник нардепа Фельдмана і тому має непрямий стосунок до ухвалення "драконівських законів".



Кернес, Добкін і Фельдман / Фото із соцмереж

Пан Фельдман все більше цікавився політикою (побував у БЮТ, а згодом перейшов до "Партії Регіонів") і менше бізнесом – фактично він делегував молодому (на той час навіть не 30-річному) Чернишову обов'язки з керівництва АВЕК та зробив його віцепрезидентом компанії.

Згодом досвід Чернишова і зобов'язання АВЕК перетекли в нову девелоперську компанію Eastgate Development (заснована у 2012-му році). Чернишов викупив частку бізнесу в АВЕК і продовжив забудовувати Харків новими ТРЦ і бізнес-центрами.

Бізнес стрімко розвивався, і незабаром Чернишов разом із партнерами заснував інвестиційну фірму VI2 Partners, з якою вийшов на загальноукраїнський рівень, відкривши офіс у Києві (а також у Відні). Ця компанія активно скуповувала акції мережі супермаркетів "Фуршет", а також придбала частку у фельдманівському АВЕК.

Тепер компанії Чернишова будували в Харкові, Сумах і Києві. Сам бізнесмен переселився до столиці у 2013-му та почав успішно формувати нові горизонтальні зв'язки. Новим профілем Чернишова стало будівництво великих логістичних центрів у Києві та на Київщині.

Кар'єра чиновника

У 2019 році кар'єра Олексія Чернишова робить різкий поворот: 20 жовтня він стає новим очільником Київської обласної держадміністрації, змінивши на цій позиції Михайла Бно-Айріяна, якого "з’їли" представники групи впливу олігарха Коломойського в сенсаційному переможці парламентських виборів – партії "Слуга Народу".

Як стверджує нинішній співробітник Офісу Президента Сергій Лещенко, Ігор Коломойський особисто проводив співбесіду з Чернишовим перед його призначенням в офісі Бізнес-центру "Міленіум" на вулиці Володимирській у Києві. Того самого, під стінами якого народилася легендарна мемна фраза "Каву йдеш пити?".

Цікаво, що Чернишов це спростовує й говорить, що його запросив до команди президента тодішній перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов. За іншою інформацією, вийти Чернишову на "Квартал 95" допомогло сусідство і дружні відносини із зірками "Плюсів" Катею Осадчою та Юрієм Горбуновим. Як і Чернишов – вони живуть в елітному Романкові.



Чернишов стає чиновником, жовтень 2019 року / Фото ОП

На відміну від Бно-Айріяна досвідчений девелопер та інвестор Чернишов знайшов спільну мову з емісарами харизматичного олігарха і не наразився на гнів Офісу Президента. Ба більше, коли президент зрозумів, що помилився з обранням кандидатури Олексія Гончарука на прем’єра, то Чернишов, який за кілька місяців встиг заробити репутацію "ефективного менеджера", отримав 4 березня 2020 року підвищення і став членом технократичного Кабміну Дениса Шмигаля як міністр розвитку громад і територій (народна назва – Мінрегіон).

Як міністр Чернишов активно долучився до проєкту президента Зеленського "Велике будівництво" та став одним із його провідних менеджерів, при цьому, попри активний піар та оптимістичні заяви, до чиновника одразу виникло чимало питань у ЗМІ. Утім, їх не виникало у президента.

Крім інфраструктурного мегапроєкту Чернишов не забував і про своє перше кохання – будівельний бізнес. Так, він виступив лобістом ліквідації Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ), яка стала символом корупції та неефективності. Її було замінено Державну інспекцію архітектури та містобудування України (ДІАМ).

За іронією долі, саме за справи тих часів нині "прилетіло" Чернишову від НАБУ та САП, але про це згодом.

Олексій Чернишов став одним із довгожителів уряду Шмигаля, а сам він отримав неофіційне звання "фаворита" президента Зеленського. Між іншим, в ЗМІ та анонімних телеграм-каналах почали зявлятися чутки про нові можливі підвищення Чернишова.

При цьому сам Чернишов у цей час активно дружив з іншим президентом – колишнім очільником Грузії, а на той час – керманичем дивної структури під назвою "Офіс простих рішень" Міхеїлом Саакашвілі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року роль чиновника зросла. Чернишов став відповідальним від уряду за відновлення пошкоджених об'єктів житлової, критичної та соціальної інфраструктури на звільнених територіях, співпрацював зі світовим банком і міжнародними партнерами з питань відновлення України. Зокрема, чиновник координував допомогу, яку Україна отримувала від Німеччини, Австрії, Швеції, Фінляндії.

Також він був одним із міжнародних облич української влади – Чернишову було довірено зустрічати високих іноземних гостей і комунікувати з ними. Зокрема, Олексій Чернишов зустрічав в Україні європейських лідерів – президента Франції Макрона, канцлера Німеччини Шольца, президента Румунії Йоганнеса, премʼєр-міністра Італії Маріо Драгі та багатьох інших.



Чернишов та європейські лідери у зруйнованому росіянами Ірпені, липень 2022 року / Фото Мінрегіон

Також Чернишов очолив Штаб з підготовки до опалювального сезону 2022 — 2023.

У грудні 2022 року Мінрегіон приєднали до Міністерства інфраструктури, яке очолив Олександр Кубраков, але Чернишов роботу в уряді не втратив.

4 листопада 2022 року Кабмін призначив Чернишова новим очільником НАК "Нафтогаз". Чиновник з непростим викликом впорався – українці не замерзли, а консолідований прибуток "Нафтогазу" 2023 року склав 23,1 мільярда гривень, притому що за рік до цього НАК мав збитки у розмірі 79,1 мільярда.

3 грудня 2024 року Верховна Рада призначила Чернишова віцепрем'єр-міністром України і Міністром національної єдності України. В народі ця посада отримала неофіційну назву "міністр повернення українців". Однак чіткого функціонала та повноважень для цього уряду прописано не було, що дало підстави експертам називати цю посаду не пильною, проте престижною "синекурою", яку знайшли для улюбленця президента, щоб тримати його про всяк випадок у кадровому резерві, зберігаючи номінально високий статус.

У червні 2025 року про Чернишова знову всі згадали: поки його відомство презентувало проєкт множинного громадянства, сам він опинився у скандальній ситуації. ЗМІ написали, що топчиновнику готують підозру в корупції, а сам він виїхав за кордон (офіційно – на зустрічі з іноземними партнерами) і не збирається повертатися, а воліє залишитись в Австрії, де вже 10 років має офіс і за неперевіреними даними – громадянство (де-факто – множинне).

Слова ЗМІ офіційно спростував шеф Чернишова – прем'єр Денис Шмигаль, а сам міністр згодом таки повернувся.

23 червня 2025 року НАБУ оголосило Олексію Чернишову підозру в зловживання службовим становищем та одержанні хабаря. Тепер суд має обрати йому запобіжний захід. Правоохоронці просять застосувати до чинного чиновника заставу розміром 120 мільйонів гривень, а ще накласти обов'язки.



Якщо він не внесе заставу протягом 5 днів і порушить запобіжний захід, то прокурори можуть просити про більш серйозний запобіжний захід.

У чому звинувачують Чернишова

Зловживання службовим становищем та отримання хабаря сталося нібито під час роботи Чернишова в Мінрегіоні. У НАБУ та САП наполягають, що міністра корумпував власник забудовника KSM Group Сергій Копистира, в обмін на дозвіл на нове будівництва і відведення під проєкти землі в столиці, зокрема у заповідній Феофанії та не місці державної агрофірми "Квіти України" на вулиці Тираспольській.

Саме до останньої в НАБУ і виникли питання. Повідомляється, що забудовник нібито виділив для міністра велику квартиру у новому ЖК. При цьому варто зазначити, що "дерибан" землі фірми "Квіти України" триває вже років 20, а Мінрегіон під управлінням Чернишова саме судився за її повернення державі, на чому нині й наполягає чиновник, зазначаючи, що старанно боронив інтереси країни та не думав про особисте збагачення. Так це чи ні – нині має відповісти суд. Чернишов став шостим обвинувачуваним у справі.

Та сам Чернишов всі обвинувачення категорично заперечує і готовий публічно їх спростовувати:

Я жодних знижок не отримував і не планую отримувати. Ці квартири, ці інвестиційні договори мене особисто не цікавлять… Жодної вигоди я з них не мав. Коли сторона обвинувачення заявляє, що міністр отримав якісь знижки на третіх осіб і контролює ці об'єкти, це не відповідає дійсності. Я навіть не знаю, де вони розташовані.

Цікаво, що за повідомленням інсайдерів, НАБУ "вело справу" кілька років, а допомагав силовикам у цьому інший міністр Олександр Кубраков. Крім того, очільником НАБУ, яке веде цю справу, є давній знайомий Чернишова – Семен Кривонос, який деякий час працював під орудою міністра як керманич Державної інспекції архітектури та містобудування України. Тому буде дуже цікаво.

Особисте життя Чернишова

Олексій Чернишов одружений, його дружина – Світлана Чернишова є доктором філологічних наук і професором Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладає англійську для гуманітарних факультетів КНУ. Світлана Чернишова є фахівцем з творчості Сомерсета Моема та американської літератури 20 – початку 21 століть.

Пара виховує трьох дітей – двох синів і доньку.

Цікавий факт! Кумом Олексія Чернишова є ніхто інший, як Павло Лебідь – колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП, якого в народі прозвали Паша "Мерседес". Про це сам Чернишов зізнався в інтерв'ю LB.ua. За його словами, Лебідь хрестив його молодшого сина.

Згідно з е-декларацією, родина Чернишових має кілька офшорних компаній:

"Корнікуларіус Лімітед" (Кіпр);

"Фешн Рітейл Лтд" (Британські Віргінські острови);

"Стендінг Ассетс С.А." (Британські віргінські острови);

"Галінеро Холдінгс Лімітед" (Кіпр);

"Джіаленжер Інвестментс Лімітед" (Маршаллові острови).

Також на Чернишова записане товариство з обмеженою відповідальністю "ВіАй2 Партнерс ГмбХ" з реєстрацією в Австрії. У Відні у чиновника є компанія Kyiv Vision Foundation, яка у 2014 році організовувала виставку робіт українських митців присвячених "Євромайдану" – Through Maidan and Beyond. При цьому, за словами самого Чернишова, головним її завданням є залучення західних інвестицій.

Родина міністра має квартиру в Києві площею 208,7 квадратного метра, земельну ділянку площею 1412 квадратних метрів в селі Романків (Київська область) і будинок площею 321,5 квадратного метра.

Світлана Чернишова є власницею квартири 45,9 квадратного метра в Нікополі (Дніпропетровська область) і трьох квартир у Києві загальною площею 131 квадратний метр.

У власності пари — чотири автомобілі: Land Rover Autobiography 2018 року випуску, Mercedes-Benz S 500 4MATIC 2010 року випуску, Skoda Octavia А5 2010 року випуску і Land Rover 2010 року випуску.

Олексій Чернишов з дружиною володіють колекцією годинників, зокрема Rolex, коштовностями від Tiffany і Cartier, колекцією книг і картин. До речі, нині йому інкримінують отримання хабаря у вигляді книги Григорія Сковороди.