10 листопада ЗМІ стало відомо, що нібито детективи НАБУ завітали з обшуком до помешкання Тимура Міндіча – непублічного бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" з репутацією особистого друга колишнього фронтмена цієї комедійної корпорації, а нині – президента України Володимира Зеленського. Самого Міндіча вдома не виявилось, ба більше, за даними журналістів він виїхав з України.

24 Канал розповідає, що відомо про друга президента Міндіча та чи є в нього шанс піти шляхом одного з друзів сінгапурського автократа Лі Куан Ю.

Міндіч – бізнесмен з орбіти Коломойського

Про життя Тимура Міндіча відомо не надто багато. Він надає перевагу тому, щоб залишатися в тіні. До певного часу йому це вдавалося.

Народився Тимур Михайлович Міндіч 19 вересня 1979 року в Дніпрі (тоді – Дніпропетровську) в єврейській родині. Про молоді роки майбутнього друга президента майже нічого невідомо, але на початку нового тисячоліття він починає працювати на Ігоря Коломойського, харизматичного українського олігарха-мільярдера, який був обличчям дніпропетровської бізнес-групи "Приват".

Про те, що Тимур Міндіч не хлопчик на побігеньках в Коломойського (хоча той і натякав в інтерв'ю, що бувало й таке, бо в цьому полягає специфіка бізнесового стилю мільярдера), а топменеджер бізнесових структур і наближена особа до олігарха ЗМІ дізналися випадково.

У квітні 2018 року Міндіч "засвітився" в розслідуванні журналіста Михайла Ткача. Той був на дні народження Коломойського.



Вихід у світ Тимура Міндіча, 2018 рік / Скриншот "Схеми"

Виявилось, що усміхнений лисуватий чоловік з доглянутою щетиною – це куратор медійного напрямку групи "Приват" та один зі співвласників "Квартал 95".

Міндіч – друг Коломойського та Зеленського?

Незабаром про "Квартал" вже говорила вся країна, бо фронтмен студії виявив бажання балотуватися в президенти та навесні 2019 року сенсаційно та розгромно переміг чинного голову держави Петра Порошенка. Чимало людей в той час кинулися шукати компромат на Володимира Зеленського або те, що було б схоже на компромат.

І якось так вийшло, що всі основні претензії були саме до непублічного співвласника студії з Дніпра та його кіпрського офшору з назвою, що говорить сама за себе, – Green Family Ltd (Green – тобто "зелений", алюзія на прізвище коміка та президента).

Зверніть увагу! Так сформувався образ Міндіча як "сірого кардинала" та емісара Коломойського біля президента. Міндіч дійсно був для Коломойського кимось більшим, ніж одним із менеджерів.



Саме Тимур Міндіч регулярно навідувався до Ізраїлю, куди втік Коломойський від гніву Петра Порошенка та націоналізації "Приватбанку". Також ЗМІ та щойно утворені й тоді дуже модні анонімні телеграм-канали почали активно писати про дружбу Міндіча та Зеленського.

Чутки ці підігрівали "ковідні вечірки" в січні 2021 року у квартирі Міндіча за участю президента та його оточення, про які дізналися ЗМІ. Але особливої зради тут не було, адже обидва мешкали в одному ЖК. Україна – не Велика Британія, у нас за таке політична репутація не руйнується, тим більше, що день народження – лише раз на рік.



Міндіч і бізнес-партнер Коломойського з групи "Приват" Михайло Кіперман / Скриншот

Що відомо про особисте життя Тимура Міндіча та його дружину Катерину Вербер?

Після повернення Коломойського з Ізраїлю Тимур Міндіч практично завжди був поруч з олігархом та регулярно потрапляв в об’єктиви камер. Коломойський супутника не цурався та в інтерв'ю розповідав, що саме Міндіч познайомив його з Зеленським десь у 2008 чи 2009-му, а ще – заявив, що Міндіч міг стати його зятем.

Породичатися не вийшло, а згодом Міндіч стане сандаком сина олігарха.

Сандак – в юдаїзмі аналог хрещеного батька, саме цим словом, наприклад, перекладається на іврит легендарний фільм Godfather.

Але молодий бізнесмен не засмутився та знайшов інший варіант. Його обраницею стала Катерина Вербер, донька фешн-директорки московського елітного універмагу ЦУМ і співвласниці компанії з продажу предметів лакшері-сегменту "Меркурі" Алли Вербер. Гучне весілля відіграли 2010 року в Ізраїлі.



Вербер вийшла за між Міндіча в Єрусалимі / Фото з соцмереж

Нині пара виховує трьох дітей – дочок Мішель та Елізабет, а також сина Майкла. Він наймолодший, народився у 2018-му.

Катерина Вербер народилася в Канаді. Вищу освіту отримала в шотландському Единбурзі. Хоча і спеціалізувалась на літературі, але вирішила працювати не за фахом, а продовжити справу матері та пішла у фешн-індустрію. До одруження Катерина працювала байєром в ЦУМі та "Barvikha Luxury Village".

Після одруження пані Вербер відкрила бізнес в Україні. Її улюбленим дітищем є український філіал Dolce&Gabbana. Також вона відкрила бутики інших люксових брендів – Balmain, Saint Laurent і Polo Ralph Lauren.



Вербер і Зеленський / Фото з соцмереж

Міндіча підозрюють в корупції?

З часом увага ЗМІ змістилась на інший об’єкт для демонізації – Андрія Єрмака. Втім, Міндіч "засвітився" і в його оточенні. Журналісти неодноразово бачили двох чоловіків на спільних заходах, зокрема, Міндіч був гостем на святкування 50-річного ювілею Єрмака. Після того прізвище Міндіча стало постійно з'являтися в плітках про нібито спеціально проведені під нього тендери, а також небачені раніше нові бізнесові обрії.

Зокрема, ЗМІ писали про успіхи Міндіча та його компаній у держзакупівлях, енергетичному секторі та медійному бізнесі. Звісно, не обійшлося без натяків на можливу корупцію.

Також Міндіча звинувачували в лобізмі та як доказ наводили призначення його друга – Олексія Чернишова – головою "Нафтогазу" та перетворення цієї структури на підконтрольну Міндічу.

Згодом Міндіча почали називати ледь не неформальним куратором (так званим "смотрящим") енергетичного сектора. Нібито він перейняв ці обов’язки від іншого товариша президента – Сергія Шефіра.

Згодом до енергетики додалося практично все інше. ЗМІ ("Дзеркало тижня", УП і "Бігус-інфо"), телеграм-канали та народні депутати (наприклад, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк) почали писати про інтерес Тимура Міндіча до питання побудови фортифікацій, дронів і навіть ракетної програми. Найголовнішою зацікавленістю співвласника "Кварталу" нібито була участь у розподілі бюджетних коштів, яке здійснювалося за допомогою посередників-міньйонів, які або орендували офіси неподалік від Міндіча або мали бізнесові зв'язки з ним. Все це дало привід оживити жарт про "Тимура та його команду".

Діяльність ця мала ознаки незаконної та зацікавила НАБУ, САП та інші антикорупційні органи. Влітку 2025 року Чернишов почав підозрювати щось недобре та в червні втік з країни, точніше – не повернувся із закордонного відрядження.

"Повертати" його з Відня поїхав саме Міндіч. Паралельно у Верховній Раді в турборежимі провели законодавчі зміни (законопроєкт №12414), які позбавили самостійності НАБУ та поставили Бюро у жорстку підлеглість до Офісу Генпрокурора. Все це було пояснено проникненням до НАБУ російських агентів (не без цього), але була й інша версія.

Нібито в такий спосіб президент чи його оточення намагається сховати кінці у воду та відмазати друга Міндіча – Чернишова та друга Зеленського – Міндіча.

У тому ж червні 2025 року по справі розкрадання коштів АТ "Харківобленерго" був заарештований кузен Тимура Міндіча – Леонід. Його затримали під час спроби виїзду за кордон. Також, нагадаємо, що з весни 2024 року в СІЗО за підозрою у замовному вбивстві сидить старший партнер Міндіча – Ігор Коломойський.

Під тиском громадянського суспільства та реакції західних союзників "справу НАБУ" відкотили до базових налаштувань. Чернишов повернувся в Україну, був заарештований та 2 липня вийшов під заставу у 120 мільйонів, а Міндіч став чекати. Чекав до листопада 2025 року, коли детективи з НАБУ вже прийшли за ним.

Як Міндіч міг виїхати з країни й що буде далі?

Але на той час пан Міндіч вже був десь за межами України – багатодітному батьку закон робити це у воєнний час не забороняє.

Також закони України не передбачають швидкого доведення фактів злочинної діяльності Міндіча та його потенційного покарання.

В Україні діє та поважається презумпція невинуватості, обов'язок доведення вини лежить на представниках держави. І все це може стати на заваді реалізації схеми знаменитого борця з корупцією із Сінгапуру Лі Куан Ю щодо "посадити двох друзів".

Втім, таких проблем може не виникнути в американського правосуддя. За повідомленням УП, Тимур Міндіч може стати фігурантом американського Федерального бюро розслідувань (FBI), а в підлеглих Кеша Пателя є своє бачення у таких питання.

Доволі цікавий і таймінг публікації "Української правди" (можливо, навіть цікавіший за фактаж про "плівки Міндіча" та можливу присутність на них голосу президента, інтерес ФБР тощо). Лонгрід за підписами головної редакторки видання Севгіль Мусаєвої та головного розслідувача Михайла Ткача вийшов 6 листопада 2025 року – напередодні візиту силовиків до Міндіча.

Хто кому тут дав сигнал – питання відкрите, але дуже цікаве. Сподіваємось, незабаром дізнаємось подробиці. Ну, а поки слідкуйте за тегом "Тимур Міндіч" на 24 Каналі.