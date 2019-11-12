Що відомо про Олександра Дубінського: кар'єра, декларація та майно

Нещодавно журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили інформацію про статки нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Розслідування викликало неабиякий резонанс, зокрема, через те, що Дубінський відмовляється оприлюднювати свою декларацію про доходи за 2019 рік.

Олександр Дубінський став відомим завдяки своїй програмі "Гроші" на 1+1. Чим він займався до цього та чому приховує майно – читайте нижче.

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Біографія

Олександрові Дубінському 38 років. Він народився у Києві, закінчив столичну школу №187. Здобув три освіти: закінчив технікум, Інститут харчових технологій за спеціальністю "Бухгалтерія і аудит" і КПІ як "інженер-електрик".

На початку 2000-их, коли йому було 18 років, займався бізнесом: працював продавцем мобільних телефонів на Караваєвих дачах. До роботи його залучив брат близького друга. У 23 вже мав магазини і власні приміщення, які здавав в оренду. Тоді ж почалася його журналістська кар’єра: він став працювати у газеті "Экономические известия".

Журналіст

З 2004 до 2009 працював у "Экономических известиях" і став відомим журналістом з тем економіки. Три роки поспіль: у 2007, 2008, 2009 – ставав найкращим фінансово-економічним журналістом країни за результатами конкурсу "Премія ділових кіл “PRESSzvanie". У 2008 році Дубінський став найкращим банківським журналістом за версією Національного банку України.

З 2009 року вів блоги на сайті "Української правди". Проте з часом редакція видання почала вважати, що його дописи є необ’єктивними. Останній блог було опубліковано в середині 2015 року.



Олександр Дубінський вів блог на "Українській правді" / скріншот сайту

Протягом року працював головним редактором KyivWeekly. Після звільнення перейшов на 1+1. У 2010 році став креативним продюсером департаменту журналістських розслідувань "1+1". У 2014 році – ведучим програми "Гроші". З 2012 року на каналі "1+1" почала виходити програма "Українські сенсації" під керівництвом Дубінського.

У квітні 2017 року запустив персональний сайт-блог Dubinsky.Pro. З травня 2017 року активно веде відеоблог на YouTube. На своїх відео Дубінський критично висловлюється про політику в Україні, її діячів, а також своєрідно ставиться до культури та історії. Так, наприклад, він назвав гасло "Слава Україні!" нацистським, а його використання в українській армії – маразматичним.

Декларація

Олександр Дубінський відмовився оприлюднювати свою декларацію у 2019 році. Зробити це він хоче навесні 2020 року.

У цьому році я не зобов'язаний її подавати. Були дострокові вибори, тому за законом не зобов'язаний подавати декларацію. Я дуже законослухняна людина, і подам її в 2020 році,

– сказав нардеп від "Слуги народу".

За підсумками журналістського розслідування "Наших грошей" Дубінський володіє 24 квартирами та 17 авто. Частина з них записана на матір та дружину.

Детальніше: "Мама любить швидкість": Дубінський пояснив, звідки у нього 24 квартири та 17 авто

Дивіться розслідування програми "Наші гроші" про статки і майно Олександра Дубінського

Особисте життя

Одружений з піар-менеджеркою Лесі Цибко. Дітей не має.



Леся Цибко – дружина Олександра Дубінського / фото з фейсбук-сторінки Лесі Цибко

Вибори 2019

На позачергових виборах балотувався за 94 округом від партії "Слуга народу". Це округ у Київській області, в який входять міста Васильків, Обухів і відповідні райони. Основним суперником на окрузі для Дубінського був Ігор Кононенко, який є правою рукою і другом Петра Порошенка.

У виборах були зареєстровані ще два кандидати зі співзвучним прізвищем – Вадим і Максим Дубинські.

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З великим відривом на окрузі переміг Олександр Дубінський.



На окрузі було зареєстровано двох Дубинських / скріншот з сайту ЦВК

Скандали з Дубінським

Скандали з журналістами

Олександр Дубінський відомий епатажністю та різкими висловлюваннями.

Так, вже будучи нардепом, він обізвав "опудалом" політолога Миколу Давидюка та образив 24 канал, який опублікував висловлювання цього експерта. Давидюк в ефірі 24 каналу висловив думку, що президент Володимир Зеленський мав би вибачитися за вчинок обраного нардепом від "Слуги народу" Максима Бужанського та Дубінського. Адже Бужанський обізвав "тупою вівцею" журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич. А Дубінський підтримав відповідний допис Бужанського іронічним висловлюванням.

Детальніше: Дубінський образив 24 канал та обізвав політолога "опудалом"

Також він глузував із колеги, знявши відео про те, як журналіст відмовляється від кави та чекає на коментар на холоді. Посміятися нардеп вирішив над Сергієм Андрушком з "Радіо Свобода", у якого був конфлікт з прессекретаркою президента Зеленського Юлією Мендель. Тоді вона відштовхнула його від глави держави.

Про це: Речниця Зеленського знову потрапила в скандал: силою відштовхувала журналіста – відео

У сесійну залу на засідання Верховної Ради, яке транслюється на багатьох всеукраїнських каналах, Дубінський приходить у футболках з нецензурними написами. З цього епатажного вчинку Дубінський також отримує зиск: він організував продаж таких футболок у своїй онлайн-крамниці.

Про інцидент: Дубінський прийшов у Раду в футболці з матюком Порошенка: фото 18+

Позов Супрун

7 травня 2019 року Уляна Супрун подала позов до суду на Дубінського про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації. Ексочільниця МОЗ звинуватила Дубінського в поширенні неправдивої інформації після програми про розкрадання державних коштів.

На початку листопада 2019 року суддя Солом’янського суду Києва відмовила у задоволенні позову.

Перевірка на детекторі брехні

Олександр Дубінський проходив тест на поліграфі через ймовірні хабарі, які могли отримати члени фінансового комітету Верховної Ради.

Коротко про цю справу:

Ці хабарі нардепи могли брати за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2047-Д).

11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми : Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк. Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.

Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка. Згодом на детектор можуть прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечують, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".

Важливо: Арахамія не побачив корупції в розслідуванні журналістів про статки Дубінського