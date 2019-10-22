Зеленський вимагає, щоб деякі "слуги народу" пройшли детектор брехні

Керівники Офісу Президента та керівники партії "Слуга народу" вимагають перевірки на детекторі брехні для нардепів від цієї ж політсили-членів фінансового комітету та авторів кількох законопроєктів. Підозрюють, що нардепи могли отримувати гроші за голосування.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія писав у внутрішній чат фракції, що з вимогою про перевірку на поліграфі до нього телефонував сам Президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у партії.

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Проте в коментарі 24 каналу Арахамія заперечив, що до нього з такою вимогою телефонував Зеленський.

"Це неправда. Не було такого. Президент у Японії", – сказав голова фракції "Слуга народу".

На запитанная, чи повинні були б "слуги народу", на думку Арахамії, пройти детектор брехні після цього, політик відповів: "Ми зараз досліджуємо цю ситуацію. Не можу сказати, хто має (проходити поліграф), хто не має. Ми залучили декілька психологів-криміналістів, щоб зрозуміти, наскільки це взагалі буде правильним кроком, і чи може це бути використано, щоб ці звинувачення кваліфікувати чи ні".

Чому від "слуг народу" вимагають пройти детектор брехні?

На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Зокрема, за даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська, написав у своєму блозі екснардеп Сергій Лещенко.

"Слуги народу" могли отримати хабарі

За даними Лещенка, керівництво фракції "Слуга народу" підозрює, що якщо не всі, то деякі з 11 депутатів отримали кожен по 30 тисяч доларів за відмову знищувати цей "схематоз". Тож для цих 11 нардепів Офіс Президент і зажадав тесту на поліграфі.

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Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

Елла Рєпіна – не була на засіданні);

Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.

Що каже Дубінський?

Раніше про вимогу Офісу Президента щодо поліграфа для "слуг народу" з фінансового комітету писав нардеп, заступник голови фінансового комітету Ради Олександр Дубінський. За його словами, ця вимога надійшла після звернення кількох нардепів, яким не сподобалось голосування членів комітету, "де було прийняте рішення про знищення монополії на оціночну діяльність і "площадок Яценка" + демонополізацію ринку держзакупівель через систему Prozorro, а також зниження цін на участь у торгах + забезпечення прозорої роботи СЕТАМ/АРМА".

Дубінський переконував, що готовий пройти детектор брехні, щоб стало відомо, чи отримував він гроші за голосування. Нардеп також запевнив, що пройдуть поліграф і його колеги по комітету. При цьому, на переконання Дубінського, детектор брехні мають пройти і працівники Офісу Президента, і депутати-автори "скандальних законопроєктів". Таких сумнівних документів нардеп нарахував 8 та опублікував їх у соцмережі разом з переліком авторів.

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Що каже Арахамія?

"Багато депутатів кажуть, що вони не голосували, щоб вже з наступного тижня, у вівторок подати новий, альтернативний законопроєкт, який враховуватиме не тільки "площадки Яценка" (щодо процедури оцінки вартості нерухомості), а й – Prozorro, АРМА і таке інше. Це те, про що писав пан Дубінський. Є депутати, які кажуть, що підтримували альтернативний законопроєкт, де треба було повністю демонополізувати ці "площадки", але залишити їх на тимчасовий період, допоки Фонд держмайна на зробить свою "площадку", – розповів у коментарі 24 каналу Арахамія.

Що кажуть нардепи з фінансового комітету?

Щодо реакції депутатів з фінансового комітету на ідею про поліграф, то вони цим явно невдоволені. Зокрема, критикують своїх колег Андрія Мотоловця, Роксолану Підласу та голову комітету Данила Гетманцева за те, що вони донесли "неправдиву інформацію в ОПУ".

"Яка інтрига!! Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 тисяч доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні комітету Верховної Ради. Офіс вимагає від депутатів-"слуг" пройти детектор брехні (поліграф)", – написав у мережі ексвіцепрем’єр-міністр Павло Розенко.