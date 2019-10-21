Коломойський заявив, що має вплив на Арахамію: реакція нардепа

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що має вплив на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію та назвав його своїм найближчим товаришем.

Про це він розповів журналістам під час свого візиту до Миколаєва, повідомляє видання "НикВести".

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Кого не люблю? Так це мій товариш взагалі (Арахамія – 24 канал). Це найближчий наш товариш. На депутатів ні, на Арахамію точно маю (вплив – 24 канал),

– зазначив олігарх.

Так він відреагував на нещодавні слова нардепа. У одному з інтерв'ю Арахамія розповів, що Коломойський має вплив на 7-9 депутатів "Слуги народу", та що не любить його, оскільки той публічно висловлює свою позицію і не піддається під вплив.

У ЗМІ називали й інші цифри: найчастіше мовилося про 10 депутатів. Проте подекуди писали навіть про 30 – 40, якщо відштовхуватися від тих депутатів СН, які раптово перестали голосувати синхронно з більшістю.

Коломойський про Арахамію: дивіться відео

Давид Арахамія вже відреагував на таку гучну заяву олігарха. Голова фракції "Слуги народу" порадив Коломойському назвати його "кращим другом", мовляв так точно всі повірять.



Коментар Давида Арахамії у Facebook

А крім цього ще й висловився щодо свого однопартійця. "А Дубінського не знає. Що ж, завжди цінував хороше почуття гумору ІВК (Коломойського – 24 канал)", – зазначив Арахамія.