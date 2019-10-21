10:19
21 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА

      Коломойський заявив, що має вплив на Арахамію: реакція нардепа

      3184 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський та Давид Арахамія
      Ігор Коломойський та Давид Арахамія / Колаж 24 каналу

      Олігарх Ігор Коломойський заявив, що має вплив на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію та назвав його своїм найближчим товаришем.

      Про це він розповів журналістам під час свого візиту до Миколаєва, повідомляє видання "НикВести".

      Читайте також: Суд Лондона назвав Коломойського фактично злочинцем, – Фурса

      Кого не люблю? Так це мій товариш взагалі (Арахамія – 24 канал). Це найближчий наш товариш. На депутатів ні, на Арахамію точно маю (вплив – 24 канал),
      – зазначив олігарх.

      Так він відреагував на нещодавні слова нардепа. У одному з інтерв'ю Арахамія розповів, що Коломойський має вплив на 7-9 депутатів "Слуги народу", та що не любить його, оскільки той публічно висловлює свою позицію і не піддається під вплив.

      У ЗМІ називали й інші цифри: найчастіше мовилося про 10 депутатів. Проте подекуди писали навіть про 30 – 40, якщо відштовхуватися від тих депутатів СН, які раптово перестали голосувати синхронно з більшістю.

      Коломойський про Арахамію: дивіться відео

      Давид Арахамія вже відреагував на таку гучну заяву олігарха. Голова фракції "Слуги народу" порадив Коломойському назвати його "кращим другом", мовляв так точно всі повірять.


      Коментар Давида Арахамії у Facebook

      А крім цього ще й висловився щодо свого однопартійця. "А Дубінського не знає. Що ж, завжди цінував хороше почуття гумору ІВК (Коломойського – 24 канал)", – зазначив Арахамія.

       

      blog_ava
      Танці з зірками 2019: всі учасники третього сезону популярного шоу
      сьогодні
      29158
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Давид Арахамія Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою
      сьогодні , 10:01 Вона мила туалети за 9 доларів на годину, написала книгу і стала відомою
      Книги для гурманів 181
      Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      сьогодні , 09:30 Марлен Шкандаль про війну, політиків, підарас*в і вміння думати
      Євгенія Мазур 1600
      Россия ставит рекорды вымирания населения
      сьогодні , 08:40 Россия ставит рекорды вымирания населения
      Злой Одессит 909
      Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      20 жовтня , 23:17 Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      Блоги тижня 617
      Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      20 жовтня , 20:30 Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      Тетяна Мартинюк 1676
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук