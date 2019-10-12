Скільки депутатів "Слуги народу" контролює Коломойський: версія Арахамії

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що олігарх Ігор Коломойський контролює у пропрезидентській політичній силі приблизно 7 – 9 депутатів.

Про це Арахамія говорив у інтерв'ю виданню LB.ua, опублікованому в суботу, 12 жовтня.

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Тема впливу на депутатів з боку Коломойського активно обговорюється в суспільстві, тож голові фракції Ради, яка по суті є монобільшістю, поставили кілька запитань щодо цього.

Скільки депутатів контролює Коломойський?

Журналісти прямо запитали у Давида Арахамії: "Скільки у фракції депутатів Коломойського?"

Я чув про 7 – 9. Деяких людей просто пов'язують (із Коломойським – 24 канал) за регіональною ознакою,

– відповів Арахамія.

У ЗМІ називали й інші цифри: найчастіше мовилося про 10 депутатів. Проте подекуди писали навіть про 30 – 40, якщо відштовхуватися від тих депутатів СН, які раптово перестали голосувати синхронно з більшістю.

Чи знає Арахамія Коломойського особисто?

Голова фракції СН на це відповів, що знає опосередковано: "Один раз бачив його у 2014 році, коли він був губернатором у Дніпрі". Така відповідь здивувала журналістів "Лівого берега" і вони уточнили: "Чому він тоді вас так не любить?"

Напевно, тому, що я публічно висловлюю свою позицію. Ігор Валерійович любить людей, якими він може керувати,

– зауважив Арахамія.



Олександра Ткаченка називають головним претендентом на голову КМДА / Фото nv.ua

Ткаченко – людина Коломойського?

Журналісти звернули увагу на те, що Олександр Ткаченко – екскерівник каналу "1+1", яким володіє Ігор Коломойський. Тож чи не очолює саме він умовну "групу депутатів Коломойського?"

"Ніхто не очолює неформальну групу Коломойського", – категорично відповів Арахамія.

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