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      Скільки депутатів "Слуги народу" контролює Коломойський: версія Арахамії

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      Арахамія назвав кількість "депутатів Коломойського" у пропрезидентській фракції
      Арахамія назвав кількість "депутатів Коломойського" у пропрезидентській фракції / Колаж 24 каналу

      Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що олігарх Ігор Коломойський контролює у пропрезидентській політичній силі приблизно 7 – 9 депутатів.

      Про це Арахамія говорив у інтерв'ю виданню LB.ua, опублікованому в суботу, 12 жовтня.

      Читайте також: ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента

      Тема впливу на депутатів з боку Коломойського активно обговорюється в суспільстві, тож голові фракції Ради, яка по суті є монобільшістю, поставили кілька запитань щодо цього.

      Скільки депутатів контролює Коломойський?

      Журналісти прямо запитали у Давида Арахамії: "Скільки у фракції депутатів Коломойського?"

      Я чув про 7 – 9. Деяких людей просто пов'язують (із Коломойським – 24 канал) за регіональною ознакою,
      – відповів Арахамія.

      У ЗМІ називали й інші цифри: найчастіше мовилося про 10 депутатів. Проте подекуди писали навіть про 30 – 40, якщо відштовхуватися від тих депутатів СН, які раптово перестали голосувати синхронно з більшістю.

      Чи знає Арахамія Коломойського особисто?

      Голова фракції СН на це відповів, що знає опосередковано: "Один раз бачив його у 2014 році, коли він був губернатором у Дніпрі". Така відповідь здивувала журналістів "Лівого берега" і вони уточнили: "Чому він тоді вас так не любить?"

      Напевно, тому, що я публічно висловлюю свою позицію. Ігор Валерійович любить людей, якими він може керувати,
      – зауважив Арахамія.

      Ткаченко
      Олександра Ткаченка називають головним претендентом на голову КМДА / Фото nv.ua

      Ткаченко – людина Коломойського?

      Журналісти звернули увагу на те, що Олександр Ткаченко – екскерівник каналу "1+1", яким володіє Ігор Коломойський. Тож чи не очолює саме він умовну "групу депутатів Коломойського?"

      "Ніхто не очолює неформальну групу Коломойського", – категорично відповів Арахамія.

      Зверніть увагу на блог Віталія Шабуніна: Як депутати пропрезидентської фракції створюють проблеми президенту

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      12 жовтня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини політики Новини України Ігор Коломойський Слуга народу Давид Арахамія Верховна Рада
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