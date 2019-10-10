ПРИВАТна справа: чого насправді хоче Коломойський від Приватбанку і президента

8 жовтня Господарський суд Києва завершив стадію з'ясування обставин у справі про продаж акцій "Приватбанку". Наступне засідання суддя призначила на 17 жовтня. Як повернення фінустанови під контроль олігарха може відобразитись на українцях, – в матеріалі 24 каналу.

Заплутана націоналізація

Історія повернення "Приватбанку" під контроль Ігоря Коломойського набирає обертів. Сам Ігор Валерійович неодноразово змінював тактику поведінки.

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Спочатку в інтерв'ю деяким ЗМІ він розповідав, що судиться за повернення банку. Потім почали обговорювати другий варіант розвитку подій, який передбачав компенсацію розміром в 2 мільярди доларів. Наразі вже йдеться про державно-приватне партнерство.

Як націоналізували "Приватбанк"? Націоналізація Привату відбулась в кінці 2016 року. Тоді НБУ визнав неплатоспроможним банк. Потім спеціалісти Фонду гарантування вкладів зайшли в фінустанову і провели ревізію та виявили нестачу коштів у капіталі. Тобто був від'ємний капітал банку. На цей випадок у законодавстві прописана норма, згідно з якою дозволялось провести включення в капітал банку коштів акціонерів і кредиторів та пов'язаних компаній. Цих грошей не вистачило, щоб закрити діру, тому капітал лишався від'ємним. Після цього банк за 1 гривню Фонд гарантування вкладів продав Мінфіну.

Як може вирішитись проблема з "Приватбанком", дивіться тут:

Наразі в Господарському суді сторона Коломойського оскаржує процедуру угоди купівлі-продажу.

Еволюція бажань

Оцінюючи зміну побажань Коломойського від компенсації до державно-приватного партнерства, варто розуміти, що йдеться передусім про коментарі олігарха для ЗМІ, а не про позовні заяви. Це така собі еволюція його заяв, що лунали у багатьох інтерв'ю, які він останнім часом активно роздає. А сама судова справа – це один із інструментів визнати процедуру націоналізації неправильною.

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За спостереженнями економіста Сергія Фурси, Коломойський завжди прагне державно-приватного партнерства.

Олігарх не бажає володіти активами: для нього власність не є важливою, бо він не створює капіталізацію. Для Коломойського важливо контролювати грошові потоки. Його державно-приватне партнерство дозволяє йому це робити,

– зазначає Сергій Фурса.

Прикладом такого партнерства була Укрнафта, найбільша державна компанія з видобутку нафти і газу, половину якої контролювали структури Коломойського. Для викачування грошей з таких підприємств достатньо мати в таких компаніях свій менеджмент, який Коломойський і контролював в Укрнафті.

Фурса каже, що бажання Коломойського зрозуміти нескладно: він контролюватиме "Приватбанк", менеджмент продовжуватиме кредитувати його бізнес, а сам Ігор Валерійович ні за що не відповідатиме. Тобто для нього це найбільш привабливий варіант розвитку подій.

"Хотєлки" чи державні інтереси?

Аналізуючи вірогідність ухвалення судом рішення на користь Коломойського, експерти кажуть: в Україні можливо все. В будь-якому разі, це буде політичне рішення президента України, вважають вони.



За судовою справою "Приватбанка" слідкують не лише в Україні / Фото GettyImages

Хоч 8 жовтня суд вирішив перенести розгляд справи, але поведінка судді немов свідчила – вона все вирішила і вона дуже любить Коломойського. Якщо так, це рішення поставить на паузу наше співробітництво з МВФ, де уважно слідкують за Україною,

– зазначає Сергій Фурса.

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Перемога олігарха в судах зруйнує взаємини України з МВФ, де неодноразово казали, що Приватбанк є червоною лінією, яку не можна перетинати. Адже таке рішення загрожує незалежності НБУ і економіці країни. В МВФ, пояснюють експерти, не допустять того, щоб за гроші кредиторів робили приємно Коломойському. І компромісів, які задовольняють "хотєлки" олігарха за рахунок грошей кредиторів і грошей з кишень пересічних українців, не сприймуть.

Рішення українського суду, може, і вплине на думку та ставлення МВФ до України. В МВФ у офрекордс комунікаціях наголошують на збереженні реформи банківського сектору. Розчистка банківського ринку без націоналізації Привату була неможливою,

– переконує Андрій Яніцький.

Фактично в МВФ компроміс по Приватбанку сприймуть як крок назад у проведенні реформи фінансового сектору. Яніцький припускає, що остаточне рішення по цій фінустанові, вірогідніше за все, не ухвалюватимуть до виділення траншу МВФ. За його інформацією, після винесення судом ухвали навіть на користь Коломойського держава зможе подати апеляцію, а потім касацію. Тобто судовий процес затягнеться. Швидкого рішення в цьому питанні не варто очікувати.

Питання Приватбанку постійно адресують президенту Володимиру Зеленському, особливо після того, як його Офіс виклав в мережу фотографію, на якій Коломойський сидів просто в кабінеті президента поруч з ним самим.

Коментуючи це питання на пресконференції 10 жовтня, Зеленський підтвердив, що міжнародні партнери цікавляться цією темою. Він запевнив: діятиме в інтересах країни.

В питанні "Приватбанку" я захищатиму інтереси держави Україна. В своєму житті я жодному з суддів не дзвонив. По телефону не спілкувався, нічого не просив, хоч у мене як у людини дуже багато питань до суддів,

– наголосив Президент України.

Крім того, президент пояснив, що оскільки суспільство нервово відреагувало на його спроби відверто розмовляти з олігархами, будь-які перемовини з Коломойським мав би вести міжнародний фахівець і нести за відповідальність за результат. І додав, що взагалі вважає, що тепер прийшла черга олігархів "попрацювати на країну".