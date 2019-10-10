ПРИВАТное дело: чего на самом деле хочет Коломойский от Приватбанка и президента

8 октября Хозяйственный суд Киева завершил стадию выяснения обстоятельств по делу о продаже акций "Приватбанка". Следующее заседание судья назначил на 17 октября. Как возвращение финучреждения под контроль олигарха может отразиться на украинцах – в материале 24 канала.

Запутанная национализация

История возвращение "Приватбанка" под контроль Игоря Коломойского набирает обороты. Сам Игорь Валерьевич неоднократно менял тактику поведения.

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Сначала в интервью некоторым СМИ он рассказывал, что судится за возвращение банка. Потом начали обсуждать второй вариант развития событий, который предусматривал компенсацию размером в 2 миллиарда долларов. Сейчас уже речь идет о государственно-частном партнерстве.

Как национализировали "Приватбанк"? Национализация Привата состоялась в конце 2016 года. Тогда НБУ признал неплатежеспособным банк. Затем специалисты Фонда гарантирования вкладов зашли в финучреждение и провели ревизию и обнаружили недостачу средств в капитале. То есть был отрицательный капитал банка. На этот случай в законодательстве прописана норма, согласно которой разрешалось провести включение в капитал банка средств акционеров и кредиторов и связанных компаний. Этих денег не хватило, чтобы закрыть дыру, поэтому капитал оставался отрицательным. После этого банк за 1 гривну Фонд гарантирования вкладов продал Минфину.

Как может решиться проблема с "Приватбанком", смотрите здесь:

Сейчас в Хозяйственном суде сторона Коломойского обжалует процедуру сделки купли-продажи.

Эволюция желаний

Оценивая изменение пожеланий Коломойского от компенсации к государственно-частному партнерству, стоит понимать, что речь идет прежде всего о комментариях олигарха для СМИ, а не об исковых заявлениях. Это некая эволюция его заявлений, звучавших во многих интервью, которые он в последнее время активно раздает. А сама судебная тяжба – это один из инструментов признать процедуру национализации неправильной.

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По наблюдениям экономиста Сергея Фурсы, Коломойский всегда стремится к государственно-частному партнерству.

Олигарх не желает владеть активами: для него собственность не является важной, потому что он не создает капитализацию. Для Коломойского важно контролировать денежные потоки. Его государственно-частное партнерство позволяет ему это делать,

– отмечает Сергей Фурса.

Примером такого партнерства была Укрнафта, крупнейшая государственная компания по добыче нефти и газа, половину которой контролировали структуры Коломойского. Для выкачивания денег из таких предприятий достаточно иметь в таких компаниях свой менеджмент, который Коломойский и контролировал в Укрнафте.

Фурса говорит, что желание Коломойского понять несложно: он будет контролировать "Приватбанк", менеджмент будет продолжать кредитовать его бизнес, а сам Игорь Валерьевич ни за что отвечать не будет. То есть для него это наиболее привлекательный вариант развития событий.

"Хотелки" или государственные интересы?

Анализируя вероятность принятия судом решения в пользу Коломойского, эксперты говорят: в Украине возможно все. В любом случае, это будет политическое решение президента Украины, считают они.



За судебным делом "Приватбанка" следят не только в Украине / Фото GettyImages

Хоть 8 октября суд решил перенести рассмотрение дела, но поведение судьи словно свидетельствовало – она все решила и она очень любит Коломойского. Если так, это решение поставит на паузу наше сотрудничество с МВФ, где внимательно следят за Украиной,

– отмечает Сергей Фурса.

Важно: Получит ли Украина помощь от МВФ: что не устраивает кредиторов

Победа олигарха в судах разрушит взаимоотношения Украины с МВФ, где неоднократно говорили, что Приватбанк является красной линией, которую нельзя пересекать. Ведь такое решение угрожает независимости НБУ и экономике страны. В МВФ, объясняют эксперты, не допустят того, чтобы за деньги кредиторов делали приятно Коломойскому. И компромиссов, которые удовлетворяют "хотелки" олигарха за счет денег кредиторов и денег из карманов рядовых украинцев, не воспримут.

Решение украинского суда, может, и повлияет на мнение и отношение МВФ к Украине. В МВФ в офрекордс коммуникациях делают акцент на сохранении реформы банковского сектора. Расчистка банковского рынка без национализации Привата была невозможной,

– убеждает Андрей Яницкий.

Фактически в МВФ компромисс по Приватбанку воспримут как шаг назад в проведении реформы финансового сектора. Яницкий предполагает, что окончательное решение по этому финучреждению, вероятнее всего, не будут принимать до выделения транша МВФ. По его информации, после вынесения судом определения даже в пользу Коломойского, государство сможет подать апелляцию, а потом кассацию. То есть судебный процесс затянется. Быстрого решения в этом вопросе ожидать не стоит.

Вопрос Приватбанка постоянно адресуют президенту Владимиру Зеленскому, особенно после того, как его Офис выложил в сеть фотографию, на которой Коломойский просто сидел в кабинете президента рядом с ним самим.

Комментируя этот вопрос на пресс-конференции 10 октября, Зеленский подтвердил, что международные партнеры интересуются этой темой. Он заверил: будет действовать в интересах страны.

В вопросе "Приватбанка" я буду защищать интересы государства Украина. В своей жизни я ни одному из судей не звонил. По телефону не общался, ничего не просил, хотя у меня как у человека очень много вопросов к судьям,

– подчеркнул Президент Украины.

Кроме того, президент объяснил, что поскольку общество нервно отреагировало на его попытки откровенно разговаривать с олигархами, любые переговоры с Коломойским должен был бы вести международный специалист и нести ответственность за результат. И добавил, что вообще считает, что теперь пришла очередь олигархов "поработать на страну".