Компания Коломойского отдала часть долга "Приватбанка" государству

Компания "Арлан" была поручителем "Приватбанка" по кредиту рефинансирования от Национального банка Украины. Согласно судебному решению, компания выполнила свои обязательства и погасила часть задолженности.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальном сайте 1 октября.

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В мае 2018 года НБУ подал в хозяйственный суд Днепропетровской области иск о взыскании денег путем реализации недвижимого имущества ООО "Арлан". Ведь это имущество передали в ипотеку как гарантию обеспечения обязательств "Приватбанка" по кредиту рефинансирования от государства.

Суды длились долго и в конце концов не привели к исполнению обязательств "Арланом". Наконец, в сентябре 2019 года Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между компанией "Арлан" Игоря Коломойского и Нацбанком: компания согласилась выплатить долги по кредитам рефинансирования, которые НБУ выдал "Приватбанку" до его национализации.

Отметим, что хозсуд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между НБУ и АО "Никопольский завод ферросплавов". Завод является имущественным поручителем по кредитным обязательствам "Приватбанка" и должен был вернуть государству деньги, что и сделал 6 сентября.

За что НБУ судится с Коломойским?В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского. Он и 32 связанные с ним компании были финансовыми поручителями кредитов рефинансирования ПБ до его национализации (в период с 2008 до 2015 года). Речь идет о 10 миллиардах гривен.



По состоянию на 1 октября 2019 года НБУ имеет 21 судебное решение в свою пользу на 1,2 миллиарда гривен, 18 из которых вступили в законную силу – их должна реализовать в принудительном порядке исполнительная служба.

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