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      Еще одна причина отставки Данилюка – возможная отмена национализации "Приватбанка"

      82 Читати новину українською
      Александр Данилюк
      Александр Данилюк / 24 канал

      Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк назвал еще одну из главных причин своей отставки возможную отмену национализации "Приватбанка".

      "Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неверных решений в процессе "Приватбанка". Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи", – сказал Данилюк в комментарии "ВВС News Украина", добавив, что под неправильными решениями он имеет в виду отмену национализации.

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      Это очень опасное решение, которое посылает сигнал, что олигархи держат власть, они влияют на государственные институты. Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ,
      – подчеркнул экссекретарь СНБО.

      Он выступает против компромиссов в этом вопросе с бывшими владельцами "Приватбанка", о чем заявлял бизнесмен Игорь Коломойский.

      Данилюк также подтвердил, что у него непростые отношения с главой Офиса Президента Андреем Богданом.

      "Буду говорить неправду, если скажу, что у нас (с Богданом) прекрасные дружеские отношения. У нас непростые отношения с момента самой кампании, этого не скрываю. Просто имею другое видение и подходы к развитию ситуации. Я не подхожу к проблемам с позиции "все решим", – рассказал Данилюк.

      При этом он отказался отвечать на вопрос, влияет ли на действия Богдана Коломойский.

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      27 сентября стало известно, что Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря СНБО. Впоследствии он подтвердил эту информацию. 30 сентября президент Владимир Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Приватбанк СНБО Андрей Богдан Александр Данилюк
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