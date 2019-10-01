Не участвую в подковерных играх, – Данилюк объяснил свою отставку

Александр Данилюк заверил, что уход с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны – его личная инициатива. Он решил покинуть пост, поскольку "не имел желания участвовать в подковерных играх некоторых персонажей".

Решение об увольнении было принято с учетом того, что сейчас происходит и как формируется политика, пояснил Данилюк в комментарии изданию "Гордон".

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Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи. Я предложил президенту несколько вариантов, чтобы уладить ситуацию, но к единой позиции не пришли. Хотя отношения у нас остались конструктивные. Не исключено, что продолжу помогать ему, консультировать,

– заверил экс-секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что поддерживал Владимира Зеленского с самого начала избирательной кампании, поэтому желает ему успеха. А сам Данилюк пока не определился, чем будет заниматься дальше.

"Поступают различные предложения, преимущественно из бизнеса. Правда, они в основном из-за границы, а мне интересно продолжать работать в Украине. Думаю, это будет независимая платформа. Сейчас мне кажется, что так будет правильно", – сказал Александр Данилюк.

Он также заявил, что у многих людей, которые сейчас пришли к власти, недостаточный уровень профессионализма. Более того, украинская власть сейчас слишком "разношерстная".

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В этой команде очень разные люди. Есть как те, кого я поддерживаю, так и те, кого вовсе нет. Поэтому, когда говорят "власть", я сразу их разделяю. У всех очень разный уровень опыта. У многих, кто пришел, не хватает профессионализма. Это системная проблема, которая несет в себе определенные риски,

– уверен экс-министр финансов.

Он выразил надежду, что властная команда сделает необходимые выводы, а президент Владимир Зеленский внесет определенные коррективы в свою команду.

"В противном случае будут проблемы. От его команды многого ожидают, и если эти ожидания не оправдаются, все получат серьезную психологическую травму. Время очень ценно, ведь сейчас важный период – другие страны отворачиваются от Украины, занимаясь своими проблемами", – резюмировал Данилюк.

Что известно об отставке Данилюка?27 сентября Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Тогда президент как раз находился с официальным визитом в США, поэтому рассмотрение заявления было перенесено на время, когда президент вернется.



30 сентября Офис Президента сообщил, что Владимир Зеленский рассмотрел заявление и подписал указ об отставке Данилюка.