17:36
1 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів
      Вєсті Кремля
      21:30, 30 вересня
      Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники
      Вєсті.UA
      19:34, 30 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Не беру участі у підкилимних іграх, – Данилюк пояснив свою відставку

      1696 Читать новость на русском
      Данилюк хоче продовжувати допомагати Зеленському
      Данилюк хоче продовжувати допомагати Зеленському / tva.ua

      Олександр Данилюк запевнив, що звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони – його особиста ініціатива. Він вирішив покинути посаду, позаяк "не мав бажання брати участі у підкилимних іграх деяких персонажів".

      Рішення про звільнення було ухвалено з огляду на те, що зараз відбувається і як формується політика, пояснив Данилюк у коментарі виданню "Гордон".

      Цікаво: Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія екссекретаря РНБО

      Мені просто не цікаві підкилимні ігри, якими займаються деякі персонажі. Я запропонував президенту кілька варіантів, щоб владнати ситуацію, але до єдиної позиції ми не дійшли. Хоча відносини у нас залишилися конструктивні. Не виключено, що продовжу допомагати йому, консультувати,
      – запевнив екссекретар РНБО.

      Він наголосив, що підтримував Володимира Зеленського з самого початку виборчої кампанії, тому бажає йому успіху. Натомість сам Данилюк поки не визначився, чим займатиметься далі.

      "Надходять різні пропозиції, переважно з бізнесу. Щоправда вони здебільшого з-за кордону, а мені цікаво продовжувати працювати в Україні. Думаю, це буде незалежна платформа. Зараз мені здається, що так буде правильно", – сказав Олександр Данилюк.

      Він також заявив, що у багатьох людей, які зараз прийшли до влади, недостатній рівень професіоналізму. Ба більше, українська влада зараз є надто "різношерстною".

      До слова: Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО

      У цій команді дуже різні люди. Є як такі, кого я підтримую, так і ті, кого зовсім ні. Тому, коли говорять "влада", я відразу їх поділяю. У всіх дуже різний рівень досвіду. У багатьох, хто прийшов, не вистачає професіоналізму. Це системна проблема, яка несе в собі певні ризики,
      – певен ексміністр фінансів.

      Він висловив сподівання, що владна команда зробить необхідні висновки, а президент Володимир Зеленський внесе певні корективи до своєї команди.

      "В іншому випадку будуть проблеми. Від його команди багато очікують, і якщо ці очікування не справдяться, всі отримають серйозну психологічну травму. Час дуже цінний, адже зараз важливий період – інші країни відвертаються від України, займаючись своїми проблемами", – резюмував Данилюк.

      Що відомо про відставку Данилюка?27 вересня Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Тоді президент саме перебував з офіційним візитом у США, тому розгляд заяви був перенесений на час, коли президент повернеться.

      30 вересня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський розглянув заяву та підписав указ про відставку Данилюка.

      blog_ava
      Картинки-привітання з Днем ангела: святкова підбірка
      сьогодні
      11631
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Данилюк РНБО Володимир Зеленський Президент України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Порошенко не прийшов на перевірку на поліграфі: які наслідки
      сьогодні , 17:00 Порошенко не прийшов на перевірку на поліграфі: які наслідки
      8022
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      сьогодні , 17:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      Повернись живим 816
      Нормандська зустріч і формула Штайнмаєра: як Україні не потрапити в пастку
      сьогодні , 16:02 Нормандська зустріч і формула Штайнмаєра: як Україні не потрапити в пастку
      Інна Жолобович 1766
      Мошенники в форме, или Шанс стать Чирнием, а не Сенцовым
      сьогодні , 15:00 Мошенники в форме, или Шанс стать Чирнием, а не Сенцовым
      Блог Медіа 431
      Олімпійська надія України: історія успіху 18-річної Ярослави Магучіх
      сьогодні , 14:30 Олімпійська надія України: історія успіху 18-річної Ярослави Магучіх
      391
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук