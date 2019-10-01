Не беру участі у підкилимних іграх, – Данилюк пояснив свою відставку

Олександр Данилюк запевнив, що звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони – його особиста ініціатива. Він вирішив покинути посаду, позаяк "не мав бажання брати участі у підкилимних іграх деяких персонажів".

Рішення про звільнення було ухвалено з огляду на те, що зараз відбувається і як формується політика, пояснив Данилюк у коментарі виданню "Гордон".

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Мені просто не цікаві підкилимні ігри, якими займаються деякі персонажі. Я запропонував президенту кілька варіантів, щоб владнати ситуацію, але до єдиної позиції ми не дійшли. Хоча відносини у нас залишилися конструктивні. Не виключено, що продовжу допомагати йому, консультувати,

– запевнив екссекретар РНБО.

Він наголосив, що підтримував Володимира Зеленського з самого початку виборчої кампанії, тому бажає йому успіху. Натомість сам Данилюк поки не визначився, чим займатиметься далі.

"Надходять різні пропозиції, переважно з бізнесу. Щоправда вони здебільшого з-за кордону, а мені цікаво продовжувати працювати в Україні. Думаю, це буде незалежна платформа. Зараз мені здається, що так буде правильно", – сказав Олександр Данилюк.

Він також заявив, що у багатьох людей, які зараз прийшли до влади, недостатній рівень професіоналізму. Ба більше, українська влада зараз є надто "різношерстною".

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У цій команді дуже різні люди. Є як такі, кого я підтримую, так і ті, кого зовсім ні. Тому, коли говорять "влада", я відразу їх поділяю. У всіх дуже різний рівень досвіду. У багатьох, хто прийшов, не вистачає професіоналізму. Це системна проблема, яка несе в собі певні ризики,

– певен ексміністр фінансів.

Він висловив сподівання, що владна команда зробить необхідні висновки, а президент Володимир Зеленський внесе певні корективи до своєї команди.

"В іншому випадку будуть проблеми. Від його команди багато очікують, і якщо ці очікування не справдяться, всі отримають серйозну психологічну травму. Час дуже цінний, адже зараз важливий період – інші країни відвертаються від України, займаючись своїми проблемами", – резюмував Данилюк.

Що відомо про відставку Данилюка?27 вересня Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Тоді президент саме перебував з офіційним візитом у США, тому розгляд заяви був перенесений на час, коли президент повернеться.



30 вересня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський розглянув заяву та підписав указ про відставку Данилюка.