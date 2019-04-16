21:49
16 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Скільки заробляє дід Путін. Інновації у російських тюрмах
      Вєсті Кремля
      22:48, 15 квітня
      Вєсті.UA: Гучне повернення Савченко. Ляшко вирішив підкачатися
      Вєсті.UA
      19:48, сьогодні
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В НОТР-ДАМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАДІЯ САВЧЕНКО

      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія радника Зеленського

      561 Читать новость на русском
      Олександр Данилюк: хто це - біографія радника Зеленського
      Олександр Данилюк / фото з відкритих джерел

      Нещодавно у команді Володимира Зеленського припустили, хто може посісти крісло глави МЗС України після ймовірної перемоги їхнього кандидата на президентських виборах. Так, там припустили, що відомство може очолити Олександр Данилюк – екс-міністр фінансів і теперішній радник Володимира Зеленського.

      Відповідне припущення зробив ще один член ЗЕкоманди, донедавна соратник Порошенка, нардеп Сергій Лещенко. Проте Данилюк поспішив спростувати таку інформацію. Він сказав, що "в уряді можуть трішки розслабитися" і наголосив: він не претендує на таку посаду. Що ж відомо про екс-міністра фінансів і теперішнього радника Зеленського Олександра Данилюка – читайте далі.

      Читайте також: Данилюк розповів, чи справді може очолити МЗС після перемоги Зеленського

      Хто такий Олександр Данилюк?

      Олександр Данилюк народився 22 липня 1975 року у місті Григоріополь, що в Молдові, згодом його сім’я повернулася до Києва. Батько Данилюка працював директором Академпроекту Академії наук України, а мати – викладала кібернетику в Київському політехнічному інституті.

      Данилюк у 1998 році закінчив Національний технічний університет (КПІ) за спеціальністю інженер-електрик і паралельно здобув освіту в галузі фінансів в Київському інституті інвестицій. З 1999-2001 Данилюк навчався в Бізнес школі університету Індіани (США), де отримав МВА. Володіє п'ятьма мовами: українською, російською, англійською, іспанською та французькою.

      Данилюк одружений, разом із дружиною Ольгою виховує двох синів – Річарда і Володимира.

      Свою кар’єру він розпочав у 1995 році як брокер в українській компанії TEKT, згодом став керівником департаменту інвестиційного банкінгу в "Альфа Капітал" і молодшим інвестиційним менеджером в американському фонді Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

      У 2006 – 2010 роках Данилюк керував інвестиційним фондом Rurik Investment в Лондоні і Люксембурзі.

      Данилюк обіймав високі посади за президентства Ющенка і Януковича

      На державній службі Данилюк із 2005 року. Так, він був радником прем’єр-міністра Юрія Єханурова за часів президентства Віктора Ющенка. На посаді займався приватизацією Криворіжсталі, питаннями енергетики тощо.


      Олександр Данилюк

      Згодом Олександр Данилюк став позаштатним радником президента Януковича. З 2010 року він очолював Координаційний центр з упровадження економічних реформ. Зазначимо, що координаційний центр безпосередньо перебував під патронатом глави Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна.

      У 2014 році президент Петро Порошенко призначив Данилюка своїм постійним представником у Кабінеті Міністрів України.

      Читайте також: Біженців буде багато, – експерт про перехід депутатів БПП до команди Зеленського

      З вересня 2015 року чинний глава держави призначив Данилюка заступником глави Адміністрації Президента України.

      Коли Верховна Рада у 2016 році відправила у відставку прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, підтримавши на його місце кандидатуру Володимира Гройсмана, парламент затвердив новий склад Кабміну, в якому Данилюк отримав посаду міністра фінансів України.

      Данилюк на посаді міністра фінансів

      За терміну Данилюка на посаді було реалізовано націоналізацію "ПриватБанку". Також, будучи міністром фінансів, він заявляв, що підтримує ідею скасувати стипендії для більшості студентів і виділяти їх лише як соціальну підтримку малозабезпеченим верствам населення, зокрема дітям-інвалідам та академічні стипендії, які має отримувати обмежена кількість студентів.

      У серпні 2016-го Данилюк підтримав ініціативу зробити на 5 років перерву по сплаті податків на прибуток для підприємців малого бізнесу з оборотом до 3 мільйонів.

      Конфлікт із Гройсманом і звільнення

      У червні 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман попросив Верховну Раду звільнити Данилюка. 7 червня 2018 року Верховна Рада звільнила міністра фінансів Олександра Данилюка. За відставку голови Мінфіну проголосували 254 депутати.

      Цьому передував його конфлікт з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, зокрема, в частині реформування Державної фіскальної служби.


      Данилюк і Гройсман

      Так, Гройсман відмовився призначити Яну Бугримову заступником Данилюка з податкового напрямку і невдовзі прямо підпорядкував собі ДФС, забравши департамент у міністерства фінансів. У відповідь на це Олександр Данилюк 31 травня надіслав листа послам країн G7. Він заявив європейським партнерам: "Бугримову ж призначати не хотіли, тому що Гройсман свідомо гальмує реформу ДФС".

      У 2019, під час виборчої кампанії в Україні, став радником кандидата в президенти Володимира Зеленського.

      В команді Зеленського

      Олександра Данилюка пов’язують із Сергієм Льовочкіним. Так, політичний експерт Антон Швець вважає, що поява екс-міністра фінансів Олександра Данилюка в команді Зеленського є наслідком передвиборчої домовленості між Ігорем Коломойським і Сергієм Льовочкіним.

      "Данилюк в політиці не дарма вважається людиною Льовочкіна. Поява Данилюка говорить не про економічну програму і так далі, а виключно про те, що Коломойський домовився з Льовочкіним",– розповідав експерт в ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Зеленський проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата

      Що ж казав сам Данилюк про свою підтримку Зеленському після першого туру виборів? Він переконував, що максимально підтримуватиме цього кандидата, не вимагаючи взамін міністерського крісла.

      У мене така позиція: я максимально допомагаю Зеленському як кандидату. Чи буду я частиною команди у разі перемоги – це вже інше питання, яке залежить від складу усієї команди,
      – казав Данилюк.

      До речі, нещодавно новоспечений радник Зеленського в одному з інтерв’ю наголосив, що вважає проведену ним націоналізацію Приватбанку правильною.


      Данилюк супроводжував Зеленського у Парижі, на зустрічі із Макроном

      "Це був дуже непростий процес. Згідно з тією інформацією, за якою уряд ухвалював рішення про приватизацію, і також було рішення РНБО, я вважаю, що рішення було абсолютно правильним", – заявив екс-чиновник.

      Щодо необхідності компенсації колишньому власнику "ПриватБанку" Ігорю Коломойському у зв'язку з націоналізацією банку радник Зеленського сказав: "Це питання до суду, але якщо виходити з позиції, яку я вже озвучив, що рішення було правильним і обґрунтованим, то про яку компенсацію може бути мова".

      blog_ava
      Безкоштовний концерт Полякової та Дзідзьо: ЗЕкоманда запрошує людей 19 квітня на "Олімпійський"
      сьогодні
      7995
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Олександр Данилюк
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 21:10 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 28014
      Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
      сьогодні , 21:05 Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
      675
      Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      15 квітня , 14:00 Новинка, яку чекали: Mercedes-Benz GLE
      Розчарування українців неминуче, – соціопсихолог про життя після виборів
      сьогодні , 20:25 Розчарування українців неминуче, – соціопсихолог про життя після виборів
      Євгенія Мазур 1488
      Не Нотр-Дамом єдиним: які світові пам'ятки архітектури втратив світ через пожежі (інфографіка)
      сьогодні , 19:56 Не Нотр-Дамом єдиним: які світові пам'ятки архітектури втратив світ через пожежі (інфографіка)
      731
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук