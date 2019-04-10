Біженців буде багато, – експерт про перехід депутатів БПП до команди Зеленського
Члени команди Володимира Зеленського назвали перші призначення у разі перемоги шоумена на виборах президента України.
Перші призначення
Політичний експерт Антон Швець в ефірі 24 каналу розповів, що всі майбутні призначення, які показав Зеленський, це результат попередніх домовленостей.
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За його словами, наприклад, поява екс-міністра фінансів Олександра Данилюка є наслідком передвиборчої домовленості між Ігорем Коломойським і ймовірно Сергієм Льовочкіним.
Данилюк в політиці не дарма вважається людиною Льовочкіна. Поява Данилюка говорить не про економічну програму і так далі, а виключно про те, що Коломойський домовився з Льовочкіним,
– пояснив експерт.
Він сказав, що Данилюка дуже поважають на Заході, а саме у Вашингтоні. Він маючи там своїх спікерів представлятиме команду Зеленського у США. А кваліфікація його як колишнього міністра фінансів немає жодного значення.
Виключно зв'язки з США та Льовочкіним дозволили опинитися Данилюку в команді Зеленського,
– заявив Швець.
"Щодо всіх інших членів команди Зеленського, яких нам представили, є дуже великі сумніви, що вони опиняться там, де вони думають. В мене є підозри, що ці всі нові обличчя виявляться абсолютно некорисними й непотрібними після виборів", – наголосив експерт.
Про перехід депутатів БПП до "ЗеКоманди"
Швець сказав, що після можливої перемоги Володимира Зеленського на виборах багато депутатів перейдуть до його команди.
Я думаю, що кількість біженців буде дуже великою. Через одну єдину причину – БПП не є партією в повному розумінні слова "партія". БПП – це клуб думок або, як в нас це називають, "партія влади". Тому як тільки влада зміниться, то ми побачимо велику частину щурів, які побіжать з корабля, який тоне, на корабель, який пливе,
– додав експерт.
Детальніше що зробить та кого призначить Володимир Зеленський у разі перемоги – читайте тут.
Як завершився перший тур виборів?За підсумками голосування у першому турі президентських виборів в Україні переміг Володимир Зеленський, набравши, 30,24% голосів виборців. Друге місце зайняв чинний глава держави Петро Порошенко. За нього проголосували 15,95% голосів. 7 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи з мокрими печатками та призначила другий тур президентських виборів на 21 квітня 2019 року. У ньому візьмуть участь Петро Порошенко і Володимир Зеленський.