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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Вибори президента України 2019: перші офіційні результати

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      Результати виборів 2019 Україна - офіційні результати голосування
      Вибори президента України 2019: перші офіційні результати / Фото з відкритих джерел

      Центральна виборча комісія розпочала опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року – наразі підрахували 0, 12% голосів виборців. Лідирує чинний Президент України Петро Порошенко із показником 28,69%.

      На засіданні 31 березня комісія за результатами опрацювання 0,12% протоколів окружних виборчих комісій показала перші офіційні результати виборів президента України, що відбулися 31 березня 2019 року.

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      Так, лідирує Петро Порошенко із результатом у 28,69% голосів. Із відривом у майже 4% за ним слідує Володимир Зеленський – у нього поки  24,27% голосів українців. На третьому місці Юлія Тимошенко із результатом у 15,12% голосів. П'ятірку лідерів замикають кандидати. Анатолій Гриценко та Олег Ляшко із показниками 8,07% та 6,27%. 


      Офіційні результати президентських виборів в Україні

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      Зазначимо, згідно із законом про вибори президента, офіційні результати оголошує голова ЦВК на засіданні після опрацювання 100% протоколів.  Новообраний президент отримує повноваження з моменту прийняття присяги українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради, після чого ЦВК вручає йому посвідчення президента України.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Результати виборів президента 2019 ЦВК
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