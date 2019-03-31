Вибори президента України 2019: перші офіційні результати

Центральна виборча комісія розпочала опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року – наразі підрахували 0, 12% голосів виборців. Лідирує чинний Президент України Петро Порошенко із показником 28,69%.

На засіданні 31 березня комісія за результатами опрацювання 0,12% протоколів окружних виборчих комісій показала перші офіційні результати виборів президента України, що відбулися 31 березня 2019 року.

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Так, лідирує Петро Порошенко із результатом у 28,69% голосів. Із відривом у майже 4% за ним слідує Володимир Зеленський – у нього поки 24,27% голосів українців. На третьому місці Юлія Тимошенко із результатом у 15,12% голосів. П'ятірку лідерів замикають кандидати. Анатолій Гриценко та Олег Ляшко із показниками 8,07% та 6,27%.



Офіційні результати президентських виборів в Україні

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Зазначимо, згідно із законом про вибори президента, офіційні результати оголошує голова ЦВК на засіданні після опрацювання 100% протоколів. Новообраний президент отримує повноваження з моменту прийняття присяги українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради, після чого ЦВК вручає йому посвідчення президента України.