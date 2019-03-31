Выборы президента Украины 2019: первые официальные результаты

Центральная избирательная комиссия начала обработки результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 – пока подсчитали 0,54% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем 28,51%.

На заседании 31 марта комиссия по результатам обработки 0,54% протоколов окружных избирательных комиссий показала первые официальные результаты выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта 2019 года.

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Подсчет официальных результатов:

Владимир Зеленский – 28,51%

Петр Порошенко – 17,57% голосов

Юлия Тимошенко – 16,40%

Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Олег Ляшко с показателями 9,39% и 8,89%.

Результаты экзит-пола

Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-полла лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).



Окончательные результаты Национального экзит-пола

Что такое экзит-пол?

Опрос на выходе или послевыборный опрос – опрос избирателей проводится социологическими службами на выходе из избирательных участков в день голосования, с целью прогнозирования его результатов до момента объявления официальных данных избирательными комиссиями. Избирателей опрашивают на условиях неразглашения.

Отметим, согласно закону о выборах президента, официальные результаты объявляет председатель ЦИК на заседании после обработки 100% протоколов. Вновь избранный президент получает полномочия с момента принятия присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.

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