Выборы президента Украины 2019: первые официальные результаты
Центральная избирательная комиссия начала обработки результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 – пока подсчитали 0,54% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем 28,51%.
На заседании 31 марта комиссия по результатам обработки 0,54% протоколов окружных избирательных комиссий показала первые официальные результаты выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта 2019 года.
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Подсчет официальных результатов:
Владимир Зеленский – 28,51%
Петр Порошенко – 17,57% голосов
Юлия Тимошенко – 16,40%
Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Олег Ляшко с показателями 9,39% и 8,89%.
Результаты экзит-пола
Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-полла лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.
В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).
Окончательные результаты Национального экзит-пола
Что такое экзит-пол?
Опрос на выходе или послевыборный опрос – опрос избирателей проводится социологическими службами на выходе из избирательных участков в день голосования, с целью прогнозирования его результатов до момента объявления официальных данных избирательными комиссиями. Избирателей опрашивают на условиях неразглашения.
Отметим, согласно закону о выборах президента, официальные результаты объявляет председатель ЦИК на заседании после обработки 100% протоколов. Вновь избранный президент получает полномочия с момента принятия присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.
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