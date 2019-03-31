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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования

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      Выборы 2019 Украина - результаты голосования экзит-полов
      Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования / Фото из открытых источников

      31 марта прошел первый тур президентских выборов 2019 года. Согласно результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 лидирует Владимир Зеленский – 30,4% голосов. Следующую позицию занял Петр Порошенко – 17,8% голосов.

      Во время первого тура президентских выборов Украины-2019 фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова провели Национальный экзит-пол на выходе из избирательных участков. Они опросили около 17 тысяч 956 избирателей на 400 участках.

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      Третьей, согласно результатам экзит-пола, стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов. В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,8%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

      Далее результаты выглядят следующим образом: Игорь Смешко (6,4%), Олег Ляшко (4,8%), Александр Вилкул (4%), Руслан Кошулинский (1,8%) и Александр Шевченко (0,5%).

      Владимира Зеленского больше всего поддержали на Юге и Востоке Украины, а меньше всего - на Западе Украины. Петра Порошенко больше всего украинцы поддержали на Западе, меньше всего – на Востоке страны. Относительно Юлии Тимошенко, то наибольшее количество избирателей поддержали кандидата тоже на Западе страны, а меньше всего на Востоке. Юрия Бойко поддержали больше на Востоке, а меньше всего-на Западе Украины. Анатолий Гриценко наибольшее преимущество имеет на Западе, а наименьшее на востоке.

      ТСН по заказу телеканала "1 + 1" также провела экзит-пол. Согласно результатам во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский (30,1%) и Петр Порошенко (18,5%). Похожие результаты и у экзит-пола центра SOCIS: Владимир Зеленский (29,25%) и Петр Порошенко (19,19%).

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      Результаты экзит-пола по состоянию на 18:00

      Учитывая предыдущий опыт, погрешность опроса экзит-пола может составить 2,5% для лидеров президентской гонки и будет в пределах 1% для других кандидатов. Так, в 2014 году результаты экзит-пола во время очередных президентских выборов были очень близки к официальным. В топ-5 тогда вошли: Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Анатолий Гриценко и Сергей Тигипко. Согласно результатам экзит-пола Порошенко набрал 55,7% голосов. Позже официальные результаты подтвердили рейтинг кандидата – он набрал 54,7% голосов.

      Что такое экзит-пол?Опрос на выходе или послевыборный опрос – опрос избирателей, который проводится социологическими службами на выходе из избирательных участков в день голосования, с целью прогнозирования его результатов до оглашения официальных данных избирательными комиссиями. Избирателей опрашивают на условиях неразглашения.

       

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Владимир Зеленский Результаты выборов президента 2019 Анатолий Гриценко Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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