Явка на президентских выборах-2019: сколько украинцев проголосовало

Центральная избирательная комиссия обнародовала явку избирателей во втором туре президентских выборов 2019 года. Так, по состоянию на 11:00 в Украине проголосовали 17,08 % избирателей.

По данным ЦИК, общее количество территориальных избирательных округов в Украине – 199. По состоянию на 11:00, явка на 116 из них составляет 17,43%.

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Больше всего граждан, по состоянию на этот час, проголосовали в Николаевской (23,43%) и Запорожской (23,35%) областях.

В свою очередь, меньше всего голосов отдали жители Закарпатской области (7, 99%).

Какой была явка избирателей в первом туре голосования?Явка избирателей в первом туре президентских выборов составила 62,8% от количества зарегистрированных. Самыми активными оказались граждане Львовской (68,91%) и Волынской областей (68,4%), а также жители Киева (68,05%). Наименьшей была явка среди жителей Закарпатской (47%), Черновицкой (56,1%) и Луганской (56,78%) областей.





Явка в первом туре президентских выборов-2019: инфографика

Какой была явка на президентских выборах за все годы независимости Украины?На прошлых президентских выборах 2014 года явка избирателей по Украине составила 59,48%. Самая большая явка была в 1991 году – 84,16%.

Явка на выборах президента в предыдущие годы