Явка на президентських виборах-2019: скільки українців проголосувало

Центральна виборча комісія оприлюднила явку виборців у другому турі президентських виборів 2019 року. Так, станом на 11:00, в Україні проголосували 17,08 % виборців.

За даними ЦВК, загальна кількість територіальних виборчих округів в Україні – 199. Станом на 11:00, явка на 116 із них становить 17,43%

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Найбільше громадян, станом на цю годину, проголосували у Миколаївській (23,43%) і Запорізькій (23,35%) областях.

Своєю чергою, найменше голосів віддали жителі Закарпатської області (7, 99%).

Якою була явка виборців у першому турі голосування? Явка виборців у першому турі виборів президентських виборів склала 62,8% від кількості зареєстрованих. Найактивнішими виявилися громадяни Львівської (68,91%) і Волинської областей (68,4%), а також жителі Києва (68,05%). Найменшою була явка серед мешканців Закарпатської (47%), Чернівецької (56,1%) та Луганської (56,78%) областей.





Явка у першому турі президентських виборів-2019: інфографіка

Якою була явка на президентських виборах за всі роки незалежності України?На минулих президентських виборах 2014 року явка виборців по Україні становила 59,48%. Найбільша явка була в 1991 році – 84,16%.





Явка на виборах президента у попередні роки

