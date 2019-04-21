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      ПРИВАТБАНК ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале

      24812 Читати новину українською
      Выборы 2019 - 2 тур Украина - смотреть онлайн-трансляцию 21.04.2019
      Выборы-2019: онлайн на 24 канале / 24 канал

      В день выборов 21 апреля на 24 канале – большой избирательный марафон. С 7 утра журналисты телеканала дежурят на избирательных участках по всей стране, в штабах Порошенка и Зеленского, а также в ЦИК, чтобы оперативно рассказывать, как голосует страна.

      В 18:00 телеканал начинает большой избирательный марафон, который продлится полтора суток. Ведущие канала Артем Овдиенко, Дарья Кудимова, Леся Вакулюк, Илона Довгань, Татьяна Круговая и Каролина Король – вместе с лидерами мнений, политиками и самими кандидатами в президенты будут в прямом эфире следить за ходом голосования и событиями в день выборов, и обсуждать результаты народного волеизъявления.

      Читайте также: Выборы президента Украины 2019: результаты первого тура

      В ночь выборов эксперты в прямом эфире 24 канала оценят результаты голосования и попытаются дать прогнозы прогнозы относительно деятельности нового президента.

      Включайте 24 канал на ТВ или смотрите онлайн.

      Читайте также: Экзит-пол в первом туре выборов: результаты голосования

      Выборы-2019 – марафон на 24 канале: смотрите онлайн

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 День виборов
      Источник: 24 канал
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