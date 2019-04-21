Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі

У день виборів 21 квітня на 24 каналі – великий виборчий марафон. З 7 ранку журналісти телеканалу чергують на виборчих дільницях по всій країні, у штабах Порошенка і Зеленського та в ЦВК, аби оперативно розповідати, як голосує країна.

О 18:00 телеканал розпочне великий виборчий марафон, який триватиме півтори доби. Ведучі каналу – Артем Овдієнко, Дарія Кудімова, Леся Вакулюк, Ілона Довгань, Тетяна Кругова та Кароліна Король – разом з лідерами думок, політиками та самими кандидатами в президенти будуть в прямому ефірі стежити за ходом голосування та подіями в день виборів і обговорювати результати народного волевиявлення.

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В ніч виборів експерти у прямому ефірі 24 каналу оцінять результати голосування та спробують дати прогнози щодо діяльності нового президента.

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Вибори-2019 – марафон на 24 каналі: дивіться онлайн