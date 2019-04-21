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      Кто побеждает на выборах президента Украины: Зеленский или Порошенко

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      Кто победит во втором туре выборов 2019 - кто лидирует в президенты
      Зеленский побеждает на выборах президента Украины / Getty Images

      В Украине 21 апреля прошел второй тур президентских выборов. По данным национального экзит-пола и первых результатов голосования победу одерживает лидер "95 Квартала" Владимир Зеленский. Действующий президент оказался на втором месте и уже признал свое поражение.

      Каковы официальные результаты выборов?

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      На выборах в Украине проголосовали более 62% избирателей. Центральная избирательная комиссия подсчитала лишь 5,17% голосов – Владимир Зеленский получил 71,97% голосов, а Петр Порошенко – 25,72%. Отрыв между кандидатами – более 46%.

      Какие данные экзит-пола?

      Результаты экзит-пола показали, что Владимир Зеленский получил большую поддержку среди граждан по всей Украине. Больше всего избирателей поддержали его на Востоке, чуть меньше на юге, в центре, а меньше всего на Западе. В то же время, действующий президент Петр Порошенко получил наивысшую поддержку среди избирателей в западных регионах, а наименьшее в восточных, центральных и южных.

      Результаты экзит-пола по состоянию на 20:00:

      Владимир Зеленский – 73,0%;

      Петр Порошенко – 25,5%.

      Еще 1,5% избирателей вычеркнули обоих кандидатов, перечеркнули весь список, или испортили бюллетень.

      Действующий президент Петр Порошенко уже признал свое поражение. Однако, он подчеркнул, что нужно никогда не сдаваться, а продолжать объединять Украину. Глава государства не уходит из политики, будет и дальше бороться за страну и готов помочь Владимиру Зеленскому во всем.

      Результаты экзит-пола очевидны. Они дают основание позвонить оппоненту и поздравить его. Сделать так, как принято в демократических странах,
      – подчеркнул Порошенко.

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      В то же время, Зеленский поблагодарил родных, сторонников, военных и всех украинцев, которые отдавали за него свои голоса и помогли победить на выборах.

      Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали. И тем украинцам, которые сделали другой выбор. Я обещаю, что никогда не подведу вас всех,
      – подчеркнул он.

      Зеленский победил во втором туре выборов: видео

       

       

       

      Что обещает сделать Зеленский на посту президента?
      Лидер "95 Квартала" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

      Что обещает сделать Владимир Зеленский

      blog_ava
      Кто такой Владимир Зеленский: биография будущего президента Украины
      21 апреля
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Президент Украины Порошенко и Зеленский
      Источник: 24 канал
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