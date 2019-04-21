Кто побеждает на выборах президента Украины: Зеленский или Порошенко

В Украине 21 апреля прошел второй тур президентских выборов. По данным национального экзит-пола и первых результатов голосования победу одерживает лидер "95 Квартала" Владимир Зеленский. Действующий президент оказался на втором месте и уже признал свое поражение.

Каковы официальные результаты выборов?

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На выборах в Украине проголосовали более 62% избирателей. Центральная избирательная комиссия подсчитала лишь 5,17% голосов – Владимир Зеленский получил 71,97% голосов, а Петр Порошенко – 25,72%. Отрыв между кандидатами – более 46%.

Какие данные экзит-пола?

Результаты экзит-пола показали, что Владимир Зеленский получил большую поддержку среди граждан по всей Украине. Больше всего избирателей поддержали его на Востоке, чуть меньше на юге, в центре, а меньше всего на Западе. В то же время, действующий президент Петр Порошенко получил наивысшую поддержку среди избирателей в западных регионах, а наименьшее в восточных, центральных и южных.

Результаты экзит-пола по состоянию на 20:00:



Владимир Зеленский – 73,0%;



Петр Порошенко – 25,5%.



Еще 1,5% избирателей вычеркнули обоих кандидатов, перечеркнули весь список, или испортили бюллетень.

Действующий президент Петр Порошенко уже признал свое поражение. Однако, он подчеркнул, что нужно никогда не сдаваться, а продолжать объединять Украину. Глава государства не уходит из политики, будет и дальше бороться за страну и готов помочь Владимиру Зеленскому во всем.

Результаты экзит-пола очевидны. Они дают основание позвонить оппоненту и поздравить его. Сделать так, как принято в демократических странах,

– подчеркнул Порошенко.

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В то же время, Зеленский поблагодарил родных, сторонников, военных и всех украинцев, которые отдавали за него свои голоса и помогли победить на выборах.

Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали. И тем украинцам, которые сделали другой выбор. Я обещаю, что никогда не подведу вас всех,

– подчеркнул он.

Зеленский победил во втором туре выборов: видео

Что обещает сделать Зеленский на посту президента?

Лидер "95 Квартала" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.



Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".



Что обещает сделать Владимир Зеленский