Победа Зеленского на выборах: чего следует ожидать от него как президента Украины

Согласно данным национального экзит-пола и предварительным результатам голосования украинцев, во втором туре президентских выборов победу одерживает Владимир Зеленский. В избирательной гонке он сохраняет отрыв между действующим главой государства более 48%. Чего следует ожидать от президентства Владимира Зеленского и какие прогнозы дают эксперты – читайте дальше.

Что будет в Украине, если президентом станет Зеленский

Победитель президентской гонки Владимир Зеленский еще ранее заявлял: он идет в президенты Украины только на один срок, который продлится 5 лет. За это время он обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

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Законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа, – тоже имеют место среди инициатив Зеленского. Кроме того, он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

Однако, какой позиции придерживается Зеленский в ключевых для Украины вопросах?

Отношения с Россией и прекращение войны

Взаимоотношения с Россией Зеленский собирается выстраивать в нормандском формате. Так, будущий президент намерен продолжать минский формат переговоров по Донбассу и "идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь".

Вероятный будущий украинский лидер уже даже анонсировал кадровые изменения в этом процессе.

Кроме минских договоренностей, Зеленский назвал задачей номер один возвращение всех украинских военнопленных.



Зеленский после объявления результатов экзит-пола // фото - 24 канал

"Я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Это приоритетная задача не только для меня, но и для каждого украинца".

А для того, чтобы прекратить реальную войну на Донбассе, Зеленский собирается развернуть мощную информационную войну. Он отметил, что имеет "очень креативные идеи", а также призвал присоединиться всех украинских журналистов.

Нам понадобится ваша помощь – и это будет в ближайшее время. Мы будем разговаривать не полчаса и не час. Мы вам расскажем наш план действий,

– подчеркнул Зеленский.

Отношение Зеленского к языковому вопросу

Законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" сейчас рассматривают в Верховной Раде. Спикер украинского парламента Андрей Парубий ранее анонсировал, что в течение пленарной недели от 23 до 26 апреля депутаты перейдут к принятию закона. Как же к языковому вопросу в Украине относится будущий президент? Зеленский пока очень лаконично отвечает на этот вопрос и не вдается в подробности.

Так, в ответ на вопрос журналистов о его отношении к этому законопроекту, Зеленский ответил:

Я должен защищать украинский язык. И я буду.

Корректировка медреформы: что предлагает Зеленский

Участники команды Владимира Зеленского считают, что медицинская реформа, безусловно, необходима, но пока в таком виде она устраивает не всех украинцев и поэтому ее нужно переоценить и скорректировать.

Так, спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков отмечал, что согласно Конституции, медреформа – не прерогатива президента, но в его обязанности входит защита прав и свобод граждан, их конституционных возможностей. Кроме этого, у главы государства есть право законодательной инициативы.

По мнению Разумкова, прежде всего нужно провести соответствующий аудит реформы и тех действий, что были сделаны, а уже потом принимать решение о том, где стоит скорректировать реформу.

Он также отметил, что это общий трудный путь, который придется пройти Украине как государству. Разумков убежден, что реформы нужны Украине "как воздух".

Будет ли сотрудничать Зеленский с Порошенко

После объявления официальных результатов национального экзит-пола Владимир Зеленский отметил, что готов принять помощь действующего президента Петра Порошенко, если она ему понадобится.

Он подчеркнул, что если ему понадобится помощь действующего президента, то он обязательно ему позвонит, потому что это действительно "серьезная помощь". "Почему бы нет?", – добавил Зеленский.

Зеленский также сказал, что если народ Украины захочет видеть действующего президента на одной из должностей, то "возможно" так и будет.

"Однако давайте что-то попробуем сделать новыми силами", – добавил Зеленский.

Вместе с тем, политические эксперты считают, что после сложения полномочий президента Петр Порошенко может стать фигурантом уголовных дел. Хотя в эфире 24 канала политолог Олег Саакян выразил предположение, что команда Зеленского все же не будет наступать таким образом на пятого Президента Украины.

Они попытаются договориться. В принципе, Зеленский уже намекнул, если Петр Порошенко пойдет на политическую пенсию, то на него действительно не будет никаких причин давить, открывать производство,

– отметил политолог.

Кто будет уволен

Во время собственной короткой пресс-конференции после объявления результатов национального экзит-пола Зеленский в ответ на вопрос журналиста, останется ли Юрий Луценко на посту генерального прокурора, ответил:

Луценко – это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это касается не только Луценко.

Отметим, что генпрокурора назначает на должность и увольняет президент Украины.

Кстати, после избрания нового президента в Украине уходят в отставку главы областных государственных администраций. Также гарант имеет право по представлению назначать министров иностранных дел и обороны.

Что будет с экономикой?

При президентстве Зеленского существует ряд рисков относительно экономики. Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Сергей Фурса.

Что касается экономики, то здесь полная неопределенность. Люди голосовали против чего-то, это эмоциональное решение, но они не голосовали за что-то. Неопределенность – это всегда плохо для экономики, ведь это создает риски и заставляет бизнес или инвесторов переждать, чтобы посмотреть, что будет дальше. Однако некоторых это заставит и убежать,

– подчеркнул специалист.

Также он выразил свое мнение относительно дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ. Если Украина потеряет эту взаимосвязь, то может столкнуться с перспективой дефолта.

Сейчас экономика уже три года, как растет: речь идет о реальных доходах населения, ВВП, бизнеса. То есть ситуация для кампаний является благоприятной, но сейчас есть критическая возможность, что это будет изменено, если Украина потеряет сотрудничество с МВФ.

Это разрушит нашу макроэкономическую стабильность, в результате мы получим совсем другую экономическую ситуацию,

– считает эксперт.

Макроэкономическая стабильность Украины сейчас полностью базируется на сотрудничестве с международными кредиторами.

"У нас есть два года пиковых нагрузок по выплате внешнего долга. Вообще это не является проблемой для любой страны, потому что мы берем новые деньги, а отдаем старые. Но ключевым является то, что надо иметь доступ к тем деньгам. В Украине этот доступ обеспечивается с сотрудничеством с МВФ. Если мы вдруг потеряем МВФ, то никто нам денег не даст. Из-за этого мы можем столкнуться с перспективой дефолта", – считает Фурса.

Отметим, что согласно с окончательными результатами экзит-пола лидирует Владимир Зеленский – у него 73,0% голосов украинцев. Второе место занял Петр Порошенко – 25,5% голосов.