Выборы президента Украины-2019: какими будут первые сто дней Зеленского

Выборы президента Украины выиграл Владимир Зеленский. Согласно предварительным результатам ЦИК и данным Национального экзит-пола, Владимир Зеленский получил 70% голосов избирателей. Петр Порошенко – 24%.

Эмоции вместо содержания

Как отмечают наблюдатели, избирательная кампания изменилась. По словам директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, старыми методами, которыми пользуются Порошенко, Тимошенко или Гриценко, бороться невозможно. Даже Оппоблок в своих базовых регионах уже не актуален.

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Зеленский задал быструю динамику и другую форму кампании. Никто не обсуждал содержание. Его не было. Центральный лозунг: "Ни обещаний, ни извинений", можно сказать, набрал 73%,

– отмечает Николай Давидюк.



Эмоции на дебатах на "Олимпийском" просто зашкаливали

Политолог Андрей Вигиринский добавляет: Зеленский четко и правдиво сказал Порошенко – что он результат его деятельности. Несмотря на страхи, которые порождал Порошенко, пять лет его правления и перспектива еще столько же править страной оказались значительно страшнее, чем угроза России и так называемого реваншизма.

По его мнению, вряд ли Зеленский мог бы достучаться до избирателей Порошенко фактором коррупции, ручного управления судебной и правоохранительной системой. Личных оскорблений, лицемерия и лжи. Поэтому не было смысла писать огромные талмуды предвыборной программы. Содержание не было определяющим критерием.

В борьбе за эмоции украинцев, как определяющий фактор выбора, победил Зеленский. Ведь за него отдали голоса избиратели по всей Украине и практически всех возрастных групп. Так же и кампания Порошенко была направлена на эмоции: навязывались месседжи о реваншизме бывшей власти, Москве, наркомании – это апелляция к эмоциям, а не к содержанию,

– отмечает Андрей Вигиринский.

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Главные вызовы и задачи нового президента

По убеждению Давыдюка, самый большой вызов для Зеленского – не пойти с должности через год. Эксперт считает, что у Зеленского две задачи.

Первое – переезд из старого закостенелого здания администрации президента в прозрачный офис

– переезд из старого закостенелого здания администрации президента в прозрачный офис Во-вторых, важно конвертировать такой бешеный рейтинг в депутатские мандаты, чтобы иметь возможность принимать решения. По его мнению, с каждым днем партия Зеленского будет терять количество мандатов, то есть миллионы долларов.

Рейтинг Зеленского будет проседать. 75% голосов на парламентских выборах одной идеологией не соберешь. На выборах был популистский микс: все для всех и только хорошее. Цветочно-букетный период завершился, надо начать говорить серьезно и принимать решения. И это будет холодным душем для избирателя. Зеленский делает не то, что обещал?

– подчеркивает Давидюк.

В частности, отмечает эксперт, если новый президент хочет повысить пенсии и зарплаты учителям, то надо забрать это у олигархов – ущемить их монополии.



Зеленскому нужно сохранить за собой должность, независимо от расположения администрации

Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь Доний отмечает: у Зеленского неплохая предвыборная программа. Там много новационных вещей. Но надо осознать и за них необходимо отвечать перед общественностью.

Владимир Зеленский победил во втором туре выборов

К примеру, отмечает специалист, Зеленский предлагает судебную реформу – избирать судей гражданами, а не так, как сейчас – их утверждает президент. Такую реформу, отмечает Доний, в парламенте должно поддержать конституционное большинство – 300+1 депутат. Зеленскому надо показать свои возможности для реализации такой реформы. То есть нужно заботиться проведении парламентских выборов, создании большинства в Верховной Раде и влияния на конституционное большинство.

Верховная Рада и правительство

Специалисты считают, что за сто дней вполне реально успеть принять конкретные решения. Сразу возникнут вопросы о роспуске парламента и кадровых изменениях в правительстве. Как говорит политический эксперт Петр Олещук, Зеленский обещал закон об импичменте президента и снятие неприкосновенности с нардепов. Если Зеленский внесет в парламент закон об импичменте, это будет способом давления на народных депутатов, а также мобилизацию своих избирателей.

Встанет вопрос о назначении на посты в правительстве, на которые кандидатуры подает президент. К примеру, генпрокурора.

Луценко уже заявил, что никуда уходить не собирается с должности генпрокурора. Но президент может этот вопрос вынести на рассмотрение парламента. И что-то подсказывает, что в Верховной Раде могут найтись желающие уволить Луценко. Вероятен консенсус различных политических сил,

– считает Петр Олещук.

Олесь Доний называет три варианта относительно парламента. Первый – Зеленский может договориться с нынешней Верховной Радой. То есть перейти к кулуарным договоренностям. Это не приведет ни к чему хорошему для общества и будет означать, что речь идет не о радикальных изменениях, а вхождении в это самое болото.



Зеленский может распустить парламент и получить свое большинство

Второй вариант – Зеленскому не надо договариваться с парламентом. Тогда, считает Доний, Зеленский получит саботаж различных органов управления. И за полгода не сможет себя не проявить. Это опасно с точки зрения рейтинга на парламентских выборах.

Третий вариант – досрочное прекращение полномочий Верховной Рады. На волне популярности Зеленский может получить большинство в парламенте. Но мало времени и возможностей. Теоретически основания есть. Несколько лет нас обманывают подписями под коалиционным соглашением,

– говорит Олесь Доний.

При этом, отмечает специалист, команда Порошенко тоже не против досрочных выборов.

"За полгода – до 27 октября рейтинг Порошенко может совсем упасть. Сейчас он смог мобилизовать часть патриотического электората. В отличие от Кравчука и Ющенко, Порошенко опасно отходить от политики и быть почетным пенсионером. Есть шансы судебного преследования", – считает Доний.

Для реализации своих обещаний, отмечает Николай Давидюк, Зеленскому нужна реальная олигархическая команда, а не фасадная. По его убеждению, чтобы создать оппозицию Зеленского в парламенте, старые политики с их методами не подходят. Они там будут. Но артикулировать общество, доносить новые месседжи не смогут. Нужны новые политики. К сожалению, отмечает политолог, модерность ведения выборов сконцентрировалась на Зеленском, который в политике ничего не понимает и которым будут править олигархи.