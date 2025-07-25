В 19:35 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, передает 24 Канал.

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Каковы последствия атаки БПЛА на Харьков 25 июля?

В 19:45 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилете БПЛА "Черника" по центральной части города в Киевском районе.

Предварительно попадание произошло в дорогу, рядом расположены жилые дома и медицинское учреждение.

Поврежден многоквартирный дом. Пока информации о пострадавших не поступало.

Напомним, что оккупанты начали атаковать Харьков дронами "Черника" недавно. На фронте этот беспилотник враг применяет уже больше года, но до тыла раньше он не долетал.

По концепции "Черника" похожа на другой российский дрон "Молния".

Напомним, что утром 25 июля противник ударил управляемой авиабомбой по туберкулезному диспансеру в Харькове. Пострадали 17 человек, в том числе 12-летняя девочка. Один человек – сотрудница поврежденного медучреждения – находится в больнице.