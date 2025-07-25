О 19:35 на Харківщині була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки БпЛА на Харків 25 липня?

О 19:45 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт БпЛА "Черніка" по центральній частині міста у Київському районі.

Попередньо, влучання сталося у дорогу, поряд розташовані житлові будинки та медичний заклад.

Пошкоджено багатоквартирний будинок. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що окупанти почали атакувати Харків дронами "Черніка" нещодавно. На фронті цей безпілотник ворог застосовує вже понад рік, але до тилу раніше він не долітав.

За концепцією "Черніка" схожа на інший російський дрон "Молнія".

Нагадаємо, що вранці 25 липня противник вдарив керованою авіабомбою по туберкульозному диспансеру у Харкові. Постраждали 17 людей, зокрема 12-річна дівчинка. Одна людина – співробітниця пошкодженого медзакладу – перебуває у лікарні.