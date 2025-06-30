Про характеристики дрона "Черніка" 24 Канал пише з посиланнчм на Defense Express.

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Що відомо про російський БпЛА "Черніка"

Російська оборонна сфера розробляє нові типи безпілотників, які вже застосовувалися проти цивільних об'єктів України. БпЛА "Черніка" минулого тижня вперше влучив у Харкові по гаражному кооперативу. У цього БпЛА бойова частина дещо схожа на "Молнію", але має іншу конструкцію.

Серія дронів має дві версії – більшу "Черніка-2" з функцією донаведення й дальністю польоту до 100 кілометрів і менший варіант "Черніка-1".

Росія давно володіє цими БпЛА. Ще в березні 2024 року було відомо про понад 7,5 тисяч виготовлених одиниць "Черника-1". А вже у квітні 2024 року вороги мали понад 4 тисяч штук "Черника-2".

Тип "Черніки-1" – так зване "літаюче крило" з пінопласту. Дрон-камікадзе може вражати цілі до 80 кілометрів і крейсерську швидкість 75 кілометрів за годину. Максимальна висота польоту такого БпЛА сягає 1,5 кілометра.

"Черніку-1" запускають із катапульти або з рук. Бойова частина, йморірно, має уламково-фугасний тип. Такий дрон потрібен ворогові для атак на автомобілі та піхоту.

Чим відрізняється "Черніка-2"

Більш небезпечною є версія БпЛА "Черніка-2". Її бойова частина сягає до 3,5 кілограма та може бити по бліндажам і важкій техніці. Радіус дії цього дрону – до 100 кілометрів.

Деякі джерела кажуть, що "Черніка-2" має функцію донаведення на ціль, тому начебто є стійкішим до РЕБів. Також більша версія "Черніки" обладнана функцією автопілоту до цілі, тому робота оператора потрібна лише на кінцевій ділянці польоту.

Чому ці дрони небезпечні й як їм протидіяти

Безпілотник "Черніка" швидше за все є дешевим, тому росіяни можуть застосовуваьти його частіше. За концепцією цей дрон дійсно схожий на інший російський дрон "Молнія", який виготовлений дуже просто.

На фронті "Черніку" росіяни застосовують вже понад рік, але до тилу раніше ці дрони не долітали.

Збивати дрони "Черніка" можливо українськими зенітними FPV-дронами. Вже три російські БпЛА були знищені таким чином. Також системи радіолокаційної бортьби залишаються ефективними в протидії таким дронам, адже вони залежні від зв'язку.