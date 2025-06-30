Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова. Російський агресор не припиняє обстріли Харкова: за останній тиждень місто зазнало 16 атак, більшість із яких були здійснені дронами "Шахед".

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Росія вдарила по Харкову дроном нового типу

Водночас фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій вперше зафіксували удар новим типом дрона – "Черніка".

За словами міського голови Ігоря Терехова, цей дрон має бойову частину, схожу за потужністю на "Молнію", але з іншою конструкцією. Внаслідок атаки "Чернікою" пошкоджено кілька автомобілів у гаражному кооперативі.

За останні сім днів у Харкові постраждали четверо людей, серед них дитина, проте летальних випадків немає. Вибухи сталися в Немишлянському, Київському та Індустріальному районах, пошкоджено житлові будинки й цивільні підприємства.

Тривалість повітряних тривог у місті була на 33 години (43%) меншою, ніж у середньому по області – це результат злагодженої роботи військових, ППО та аналітиків Ситуаційного центру. Міський голова подякував захисникам за їхню роботу.