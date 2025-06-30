Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова. Российский агрессор не прекращает обстрелы Харькова: за последнюю неделю город подвергся 16 атакам, большинство из которых были осуществлены дронами "Шахед".

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Россия ударила по Харькову дроном нового типа

В то же время специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар новым типом дрона – "Черника".

По словам городского головы Игоря Терехова, этот дрон имеет боевую часть, похожую по мощности на "Молнию", но с другой конструкцией. В результате атаки "Черники" повреждены несколько автомобилей в гаражном кооперативе.

За последние семь дней в Харькове пострадали четыре человека, среди них ребенок, однако летальных случаев нет. Взрывы произошли в Немышлянском, Киевском и Индустриальном районах, повреждены жилые дома и гражданские предприятия.

Продолжительность воздушных тревог в городе была на 33 часа (43%) меньше, чем в среднем по области – это результат слаженной работы военных, ПВО и аналитиков Ситуационного центра. Городской голова поблагодарил защитников за их работу.