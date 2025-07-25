В реализации этого плана помогают партнеры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграме и на его встречу с журналистами.

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Как в Украине производят дроны-перехватчики?

Президент Украины Владимир Зеленский посетил предприятие по производству дронов-перехватчиков.

Был на предприятии, поблагодарил команду, увидел, как производится защита для наших городов и сел, для наших людей. Украина умеет делать классные вещи и сохраняет технологическое лидерство в защите жизни,

– отметил президент.

Зеленский констатировал задачу достичь способности Украины в определенное время применить не менее 1000 перехватчиков в сутки. Правительство обеспечивает контрактирование и постоянно работает с партнерами, чтобы дефицита финансирования не было.

Зеленский посетил производство дронов перехватчиков: смотрите видео

Президент сообщил журналистам, что хорошие способности производства дронов есть у 4 компаний, а будет у десяти. Эти компании пока могут производить только единичные дроны, но для них найдут финансирование. Сейчас идет речь об общей цене в 6 миллиардов долларов.

Он поблагодарил партнеров, которые помогают обеспечить украинский производственный потенциал.