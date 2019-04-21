Зеленский рассказал, как будет строить отношения с Россией

Лидер президентских выборов по результатам экзит-полов Владимир Зеленский подчеркнул, что отношения со страной-агрессором его команда будет выстраивать в нормандском формате.

Зеленский намерен "продолжать минское направление и идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь", об этом он сказал во время выступления в своем штабе 21 апреля после объявления экзит-полов.

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При этом вероятный будущий украинский лидер анонсировал кадровые изменения в этом процессе.

"Будем продолжать именно минское направление и идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь", – добавил он.

Кроме минских договоренностей, Зеленский назвал задачей номер один возвращение всех украинских военнопленных.

"Я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Это приоритетная задача не только для меня, но и для каждого украинца".

Отметим, согласно результатам экзит-пола по состоянию на 18:00 лидирует Владимир Зеленский – у него 73,2% голосов. Второе место занял Петр Порошенко – за него проголосовали 25,3% украинцев.

Реакция команды Зеленского результатов экзит-пола, смотрите видео:

Что такое минские договоренности?

Это комплекс мероприятий, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан контактной группой, состоящей из представителей России, Украины, представителей самопровозглашенных республик с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Договоренности состоят из безопасности и политического блоков. Первые два пункта предусматривают прекращение огня и отвод тяжелого вооружения сторонами конфликта.