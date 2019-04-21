Зеленський розповів, як буде будувати стосунки з Росією

Лідер президентських виборів за результатами екзит-полів Володимир Зеленський наголосив, що взаємини із країною-агресором його команда буде вибудовувати у нормандському форматі.

Зеленський має намір "продовжувати мінський напрямок і йти до кінця заради того, щоб припинити вогонь", про це він сказав під час виступу у своєму штабі 21 квітня після оголошення екзит-полів.

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При цьому ймовірний майбутній український лідер анонсував кадрові зміни у цьому процесі.

"Будемо продовжувати саме мінський напрямок і йти до кінця заради того, щоб припинити вогонь", –додів він.

Окрім мінських домовленостей, Зеленський назвав завданням номер один повернення усіх українських військовополонених.

"Я не можу вам обіцяти, але я зроблю все, щоб повернути наших хлопців додому. Це пріоритетне завдання не лише для мене, але й для кожного українця".

Зазначимо, відповідно до резульатів екзит-полу станом на 18:00, лідирує Володимир Зеленський –у нього 73,2% голосів. Друге місце отримав Петро Порошенко – за нього проголосували 25,3% українців.

Реакція команди Зеленського на результати екзит-полу, дивіться відео:

Що таке мінські домовленості?Це комплекс заходів, узгоджений на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Домовленості складаються з безпекового і політичного блоків. Перші два пункти передбачають припинення вогню і відведення важкого озброєння сторонами конфлікту.