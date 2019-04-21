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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Зеленський розповів, як буде будувати стосунки з Росією

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      Зеленський розповів про свої плани щодо Росії
      Зеленський розповів про свої плани щодо Росії / Фото з відкритих джерел

      Лідер президентських виборів за результатами екзит-полів Володимир Зеленський наголосив, що взаємини із країною-агресором його команда буде вибудовувати у нормандському форматі.

      Зеленський має намір "продовжувати мінський напрямок і йти до кінця заради того, щоб припинити вогонь", про це він сказав під час виступу у своєму штабі 21 квітня після оголошення екзит-полів. 

      Читайте також: Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування

      При цьому ймовірний майбутній український лідер анонсував кадрові зміни у цьому процесі. 

      "Будемо продовжувати саме мінський напрямок і йти до кінця заради того, щоб припинити вогонь", –додів він.

      Окрім мінських домовленостей, Зеленський назвав завданням номер один повернення усіх українських військовополонених.

      "Я не можу вам обіцяти, але я зроблю все, щоб повернути наших хлопців додому. Це пріоритетне завдання не лише для мене, але й для кожного українця".

      Зазначимо, відповідно до резульатів екзит-полу станом на 18:00, лідирує Володимир Зеленський –у нього 73,2% голосів. Друге місце отримав Петро Порошенко – за нього проголосували 25,3% українців.

      Реакція команди Зеленського на результати екзит-полу, дивіться відео:

       

      Що таке мінські домовленості?Це комплекс заходів, узгоджений на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Домовленості складаються з безпекового і політичного блоків. Перші два пункти передбачають припинення вогню і відведення важкого озброєння сторонами конфлікту.

      blog_ava
      Результати екзит-полу на виборах-2019: відео онлайн-трансляції
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Результати виборів президента 2019 Мінські домовленості Новини Росії
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