22:57
21 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лайфхак: как на одну пенсию купить "Бентли". Роботы наступают
      Вєсті Кремля
      19:34, 20 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Зеленский рассказал, примет ли помощь Порошенко

      1437 Читати новину українською
      Зеленский рассказал, примет ли помощь Порошенко
      Зеленский рассказал, примет ли помощь Порошенко / Фото из открытых источников

      Лидер президентских выборов по результатам Национального экзит-пола Владимир Зеленский рассказал, что готов принять помощь Петра Порошенко.

      После результатов экзит-пола Петр Порошенко отметил, что готов помочь Владимиру Зеленскому во всем.

      Читайте также: Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования

      Владимир Зеленский отметил, что если ему понадобится помощь действующего президента, то он обязательно ему позвонит, потому что это действительно "серьезная помощь". "Почему бы нет?", – добавил Зеленский.

      Зеленский сказал, что если народ Украины захочет видеть действующего президента на одной из должностей, то "возможно" так и будет.

      Давайте что-то попробуем сделать новыми силами,
      – добавил Зеленский.

      Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что отношения со страной-агрессором его команда будет выстраивать в нормандском формате. Зеленский намерен "продолжать минское направление и идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь".

      екзит-пол результати порошенко зеленський
      Окончательные результаты Национального экзит-пола

      Реакция команды Зеленского результатов экзит-полов, смотрите видео:

      blog_ava
      Программа Владимира Зеленского: основные тезисы
      сегодня
      111286
      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Команда Зеленского: кто эти люди и что о них известно
      сегодня , 22:54 Команда Зеленского: кто эти люди и что о них известно
      Наталя Боднар 2571
      Программа Владимира Зеленского: основные тезисы
      сегодня , 22:06 Программа Владимира Зеленского: основные тезисы
      111287
      Жизнь под обстрелами: как относятся к тем, кто остался в Луганске во время оккупации
      сегодня , 22:02 Жизнь под обстрелами: как относятся к тем, кто остался в Луганске во время оккупации
      Ольга Черненко 1711
      Кто такой Владимир Зеленский: биография будущего президента Украины
      сегодня , 21:02 Кто такой Владимир Зеленский: биография будущего президента Украины
      83440
      Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      сегодня , 20:29 Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      3007
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Свободовцы запланировали на 1 января факельный марш в честь Бандеры
       30 декабря 2013 , 13:13 100
      В Запорожской области кладут стеклянный асфальт
       8 августа 2018 , 10:33
      УПЛ отложила решение о расширении Премьер-лиги до 16 команд
       1 ноября 2018 , 16:27
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук