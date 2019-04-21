Зеленский рассказал, примет ли помощь Порошенко

Лидер президентских выборов по результатам Национального экзит-пола Владимир Зеленский рассказал, что готов принять помощь Петра Порошенко.

После результатов экзит-пола Петр Порошенко отметил, что готов помочь Владимиру Зеленскому во всем.

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Владимир Зеленский отметил, что если ему понадобится помощь действующего президента, то он обязательно ему позвонит, потому что это действительно "серьезная помощь". "Почему бы нет?", – добавил Зеленский.

Зеленский сказал, что если народ Украины захочет видеть действующего президента на одной из должностей, то "возможно" так и будет.

Давайте что-то попробуем сделать новыми силами,

– добавил Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что отношения со страной-агрессором его команда будет выстраивать в нормандском формате. Зеленский намерен "продолжать минское направление и идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь".



Окончательные результаты Национального экзит-пола

Реакция команды Зеленского результатов экзит-полов, смотрите видео: