Зеленський розповів, чи прийме допомогу Порошенка
Лідер президентських виборів за результатами Національного екзит-полу Володимир Зеленський розповів, що готовий прийняти допомогу Петра Порошенка.
Після результатів екзит-полу Петро Порошенко наголосив, що готовий допомогти Володимиру Зеленському у всьому.
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Володимир Зеленський наголосив, що якщо йому знадобиться допомога чинного президента, то він обов'язково йому зателефонує, бо це справді "серйозна допомога". "Чому б ні?", – додав Зеленський.
Зеленський сказав, що якщо народ України захоче бачити чинного президента на одній з посад, то "можливо" так і буде.
Давайте щось спробуємо зробити новими силами,
– додав Зеленський.
Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що взаємини із країною-агресором його команда буде вибудовувати у нормандському форматі. Зеленський має намір "продовжувати мінський напрямок і йти до кінця заради того, щоб припинити вогонь".
Остаточні результати Національного екзит-полу
Реакція команди Зеленського на результати екзит-полів, дивіться відео: