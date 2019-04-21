Зеленський розповів, чи прийме допомогу Порошенка

Лідер президентських виборів за результатами Національного екзит-полу Володимир Зеленський розповів, що готовий прийняти допомогу Петра Порошенка.

Після результатів екзит-полу Петро Порошенко наголосив, що готовий допомогти Володимиру Зеленському у всьому.

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Володимир Зеленський наголосив, що якщо йому знадобиться допомога чинного президента, то він обов'язково йому зателефонує, бо це справді "серйозна допомога". "Чому б ні?", – додав Зеленський.

Зеленський сказав, що якщо народ України захоче бачити чинного президента на одній з посад, то "можливо" так і буде.

Давайте щось спробуємо зробити новими силами,

– додав Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що взаємини із країною-агресором його команда буде вибудовувати у нормандському форматі. Зеленський має намір "продовжувати мінський напрямок і йти до кінця заради того, щоб припинити вогонь".



Остаточні результати Національного екзит-полу

Реакція команди Зеленського на результати екзит-полів, дивіться відео:



