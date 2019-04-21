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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Порошенко прокоментував результати екзит-полу

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      Вибори 2019 Україна - реакція Порошенко на результати екзит-полу
      Порошенко прокоментував результати екзит-полу / 24 канал

      Відповідно до результатів Національного екзит-полу у другому турі президентських виборів України лідирує Володимир Зеленський – 73,2%. Другу позицію посів Петро Порошенко – 25,3%.

      Петро Порошенко сказав, що потрібно ніколи не здаватися "ні у великому, ні у малому".

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      Петро Порошенко пригадав, що в 2014 році, коли став президентом, йому телефонували світові лідери "не привітати, а висловити співчуття". Він додав, що жодна країна не стояла перед такими викликами, як Україна у 2014 році. Порошенко сказав, що "тоді стати президентом було значно менше, черги точно не було". 

      Результати екзит-полу очевидні. Вони дають підставу подзвонити опоненту і привітати його. Зробити так, як прийнято в демократичних країнах,
      – наголосив Порошенко.

      Він додав, що завтра уже буде 22 квітня і "нам треба об'єднатися і боронити Україну". Порошенко сказав, що наступного місяця залишить пост президента України, бо "так вирішила більшість українців і я сприймаю це рішення".

      Я не йду з політики! Я залишаюся в політиці і буду боротися за Україну!
      – сказав Петро Порошенко.

      Петро Порошенко додав, що він пишається тим, що було зроблено впродовж 5 років і його команда буде захищати усі надбання й надалі. Порошенко заявив, що Конституційний суд збирається скасувати ключову умову безвізу, але "його команда буде захищати безвіз".

      Він сказав, що готовий допомогти Володимиру Зеленському у всьому. Порошенко наголосив, що вибори пройшли демократично.

      Володимира Зеленського найбільше виборців підтримали на Сході – 87,7%, трохи менше на Півдні – 85,4%, 70,3% у Центрі та найменше на Заході – 57%.

      Петра Порошенка найбільше підтримали на Заході – 41,3%, а найменше на Сході – 11,2%. 28% віддали свій голос Порошенку у Центрі та 13,4% на Півдні країни.

      Остаточні результати екзит-полу будуть відомі о 22:00.

      екзит-пол результати виборів порошенко зеленський
      Результати Національного екзит-полу станом на 18:00

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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