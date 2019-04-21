Порошенко прокоментував результати екзит-полу

Відповідно до результатів Національного екзит-полу у другому турі президентських виборів України лідирує Володимир Зеленський – 73,2%. Другу позицію посів Петро Порошенко – 25,3%.

Петро Порошенко сказав, що потрібно ніколи не здаватися "ні у великому, ні у малому".

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Петро Порошенко пригадав, що в 2014 році, коли став президентом, йому телефонували світові лідери "не привітати, а висловити співчуття". Він додав, що жодна країна не стояла перед такими викликами, як Україна у 2014 році. Порошенко сказав, що "тоді стати президентом було значно менше, черги точно не було".

Результати екзит-полу очевидні. Вони дають підставу подзвонити опоненту і привітати його. Зробити так, як прийнято в демократичних країнах,

– наголосив Порошенко.

Він додав, що завтра уже буде 22 квітня і "нам треба об'єднатися і боронити Україну". Порошенко сказав, що наступного місяця залишить пост президента України, бо "так вирішила більшість українців і я сприймаю це рішення".

Я не йду з політики! Я залишаюся в політиці і буду боротися за Україну!

– сказав Петро Порошенко.

Петро Порошенко додав, що він пишається тим, що було зроблено впродовж 5 років і його команда буде захищати усі надбання й надалі. Порошенко заявив, що Конституційний суд збирається скасувати ключову умову безвізу, але "його команда буде захищати безвіз".

Він сказав, що готовий допомогти Володимиру Зеленському у всьому. Порошенко наголосив, що вибори пройшли демократично.

Володимира Зеленського найбільше виборців підтримали на Сході – 87,7%, трохи менше на Півдні – 85,4%, 70,3% у Центрі та найменше на Заході – 57%.

Петра Порошенка найбільше підтримали на Заході – 41,3%, а найменше на Сході – 11,2%. 28% віддали свій голос Порошенку у Центрі та 13,4% на Півдні країни.

Остаточні результати екзит-полу будуть відомі о 22:00.



Результати Національного екзит-полу станом на 18:00